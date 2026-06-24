Relleu al Regne Unit
Burnham prepara l’equip a l’espera de saber si tindrà rival en les primàries
El substitut de Starmer confia que la seva arribada a Downing Street es produirà ordenadament, però hi ha risc de candidatures alternatives
Lucas Font
Andy Burnham ha començat a traçar el seu pla per convertir-se en el nou primer ministre del Regne Unit. L’exalcalde de Manchester, principal favorit per ocupar el càrrec després de la dimissió de Keir Starmer dilluns passat, està treballant en les prioritats del seu Govern i en la configuració del seu equip, inclòs el nomenament de membres destacats del Partit Laborista en els principals càrrecs ministerials. Burnham confia que la seva arribada a Downing Street es produeixi de la manera més ordenada possible, però les dificultats per fixar un rumb que convenci tots els sectors del seu partit amenacen d’alterar els seus plans.
Una de les principals incògnites és a qui elegirà com a ministre d’Economia, un dels càrrecs de més poder en l’Executiu. Sobre la taula hi ha el nom de l’actual titular d’Energia i exlíder laborista, Ed Miliband, un dels membres del Govern que més va pressionar Starmer per forçar la seva marxa i que més va apostar per Burnham com el seu successor. El seu possible nomenament ha generat recels entre els laboristes més conservadors, que temen que la seva arribada provoqui inquietud als mercats i dispari els interessos del deute públic.
Burnham va insistir que, més enllà de qui ocupi la cartera d’Economia, la seva voluntat és mantenir les estrictes normes fiscals implementades per l’actual titular, Rachel Reeves, que va fixar la reducció del deute i el control de la despesa pública com una de les seves principals prioritats en la seva etapa al capdavant del ministeri. La figura de Miliband, no obstant, inspira poca confiança entre el sector empresarial i tampoc genera entusiasme als sindicats, que consideren que la seva defensa de la transició energètica i dels objectius de neutralitat climàtica perjudicarà la creació d’ocupació.
Moment determinant
Burnham té previst presentar les seves propostes, entre les quals hi ha els seus plans econòmics, en diverses intervencions públiques la setmana vinent. Un moment determinant per convèncer els diputats més escèptics, que no van descartar presentar candidatures alternatives en cas que l’aspirant a reemplaçar Starmer traspassi les seves línies vermelles. En les últimes hores va sonar el nom de l’actual secretari en cap del primer ministre i responsable de les relacions intergovernamentals, Darren Jones, com un possible representant del sector més pròxim al centre moderat. A la llista de possibles candidatures alternatives s’hi ha afegit Al Carns, exsecretari d’Estat de les Forces Armades
La possibilitat que algun dels dos potencials candidats faci un pas endavant dependrà del rumb que fixarà l’exalcalde de Manchester en els pròxims dies.
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