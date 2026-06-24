Infància martiritzada
Una comissió de l’ONU acusa Israel de genocidi contra els nens palestins
Irene Savio
La Comissió Internacional Independent d’Investigació de l’ONU per als Territoris Palestins Ocupats va presentar ahir un altre informe devastador sobre el continuat horror que viuen els nens palestins. De fet, les seves conclusions no es limiten a descriure una catàstrofe humanitària, sinó que assenyalen que les autoritats i forces de seguretat israelianes continuen atacant "deliberadament" menors palestins, en un patró que, segons els investigadors, podria constituir genocidi, crims contra la humanitat i crims de guerra. "A l’atacar els nens, Israel està atacant la mateixa capacitat del poble palestí per existir i determinar el seu futur", va dir Srinivasan Muralidhar, president de la comissió, durant la presentació del document a Ginebra. "L’evidència mostra que els nens palestins han sigut deliberadament atacats i assassinats per les forces de seguretat israelianes", va argumentar, a l’afegir que, fins i tot després de l’alto el foc de l’octubre del 2025, els menors han continuat sent víctimes d’assassinats i lesions greus.
Una acusació que ocupa bona part de les prop de 100 pàgines del document, però no és l’única conclusió rellevant. Els investigadors descriuen una realitat menys visible però igual de greu: les conseqüències acumulades després d’anys de guerra, desplaçaments forçosos i privacions que han afectat tota una generació de nens. Per això, el text també documenta detencions, tortures i altres formes de maltractament, incloent-hi violència sexual en centres de detenció, a més de famílies separades, milers d’orfes i una infància exposada de manera continuada a la fam, la destrucció i el col·lapse de l’entorn quotidià.
Les xifres de l’horror
L’informe registra almenys 20.179 nens morts i 40.000 ferits a Gaza entre l’octubre del 2023 i l’octubre del 2025. Això representa el 30% del total de víctimes mortals, una proporció superior a l’observada en anteriors ofensives israelianes.
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