Migració
La Comissió rep els talibans per accelerar les deportacions
Els contactes amb l’Afganistan s’han intensificat entre les crítiques d’eurodiputats
Beatriz Ríos
Una delegació del règim talibà ha viatjat aquest dimarts a Brussel·les per participar en una reunió tècnica amb representants de la Comissió Europea i quinze governs del bloc, en la qual han debatut com accelerar les deportacions de tornada a l’Afganistan de ciutadans que resideixen en territori comunitari de manera irregular.
El 2025, un grup de vint va demanar a la Comissió que establís contacte amb els talibans per accelerar les deportacions a l’Afganistan. Aquest dimarts, una delegació de representants del règim talibà s’ha reunit amb representants de l’Executiu comunitari i quinze països liderats per Suècia per parlar de "retorns i readmissió" de ciutadans afganesos.
El portaveu de l’Executiu comunitari, Markus Lammert, ha confirmat que "els contactes amb representants de les autoritats de facto de l’Afganistan s’han mantingut durant algun temps". De fet, la primera reunió va tenir lloc a Kabul al gener i des d’aleshores, la Comissió treballava en una segona trobada a Brussel·les. Lammert ha matisat que aquests contactes no implica que la UE reconegui el govern talibà com a legítim. Segons la Comissió, la trobada "a nivell tècnic" s’ha centrat en qüestions "logístiques". En particular, segons un portaveu comunitari, les converses han versat sobre la identificació de les persones que podrien ser deportades, l’expedició dels documents de viatge necessaris i les condicions de retorn. També han insistit que la reunió s’ha centrat en persones que "han comès delictes greus i representen una amenaça per a la seguretat".
En els últims tres anys, 41.205 afganesos van rebre una ordre d’expulsió de territori europeu, segons xifres d’Eurostat. Les dades sobre quantes d’aquestes persones són considerades un risc per a la seguretat nacional o han comès delictes greus, no obstant, no són públiques. En el mateix període de temps, 1.115 persones van ser deportades a l’Afganistan.
A la pràctica, la Comissió facilitarà els contactes entre els talibans i els governs europeus, però l’execució de les deportacions és competència exclusiva de les autoritats nacionals. "No són la Comissió ni la UE els que decideixen si una persona pot ser tornada i on", ha matisat Lammert. Preguntat per si les deportacions podrien estendre’s a persones que resideixen de manera irregular a la UE però no han comès delictes, el portaveu ha evitat pronunciar-se, insistint que aquesta decisió correspon als governs. Sobre què rebran els talibans a canvi, Lammert ha dit que es tracta de "contactes tècnics" i "no hi ha cap oferta".
Crítiques contra la decisió
És la primera vegada des de la tornada dels talibans al poder el 2021 que una reunió d’aquest nivell té lloc a Brussel·les. En els últims anys, el bloc ha imposat sancions a alts càrrecs del règim. A més, les violacions de drets humans a l’Afganistan s’han disparat, sobretot contra les dones. Les dones tenen prohibit moure’s per l’espai públic sense un ‘guardià’, accedir a l’educació secundària i superior i fins i tot parlar.
"Convidar els talibans a Europa és un greu error", ha denunciat un grup d’eurodiputats verds, de l’esquerra i socialistes, en una carta dirigida a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el primer ministre belga, Bart de Wever. En la missiva, adverteixen que tot i que es tracti de "contactes tècnics", contribueixen a donar "legitimitat" i "reconeixement internacional" al règim.
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