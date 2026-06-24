En situació estable
França confirma el primer cas d’Ebola al país, un metge que va estar a la República Democràtica del Congo
El sanitari, que va viatjar al país centreafricà en una missió humanitària, es troba en estat estable
Leticia Fuentes
Per primera vegada, s’ha identificat un cas d’Ebola a França. La persona infectada és un metge que tornava de la República Democràtica del Congo (RDC), lloc que actualment s’enfronta a una greu epidèmia.
El Ministeri de Sanitat ho va confirmar a través d’un comunicat emès aquest dimecres, en què s’informava de «la identificació del primer cas positiu de la malaltia del virus de l’Ebola en territori nacional». El pacient va ser atès immediatament a la seva arribada al país, i aïllat en un centre especialitzat. El seu trasllat a l’hospital es va realitzar «sota estrictes mesures de seguretat» per evitar qualsevol risc de contagi i propagació del virus.
Les autoritats franceses, a més, estan portant a terme una exhaustiva investigació epidemiològica per identificar les persones que van poder haver estat en contacte amb el pacient. «L’agència regional de salut es posarà en contacte amb aquestes persones sense demora, que hauran d’estar en aïllament domiciliari durant 21 dies i seran monitorades de prop durant aquest període», va indicar el ministeri a través d’un comunicat de premsa.
El cas confirmat per França és el primer que traspassa les fronteres europees en aquest brot d’Ebola, generant la inquietud del primer ministre, Sebastien Lecornu, segons va informar el seu propi equip.
Un brot fora de control al R.D. Congo
Aquest nou brot d’Ebola ha deixat al continent africà 1.048 casos confirmats i 267 morts, segons l’última actualització de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), que ha destacat la rapidesa amb què s’està expandint el virus en aquesta ocasió.
El virus ha tardat tot just un mes a superar les 250 morts, menys de la meitat que en l’epidèmia del 2014-2016, quan no va arribar a aquesta xifra fins als 78 dies. Per això, les autoritats estan portant a terme investigacions sobre la virulència d’aquest patogen, no obstant, «les proves no arriben per explicar per si soles la rapidesa de l’expansió», han alertat.
- Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
- La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
- Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
- Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
- Estrelles internacionals perden diners als seus concerts per guanyar-ne més als festivals
- Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona