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Crisi bilateral

Els EUA responen a l’obertura cubana amb noves sancions

El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a l’Havana. | ERNESTO MASTRASCUSA / EFE

El president de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a l’Havana. | ERNESTO MASTRASCUSA / EFE

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Abel Gilbert

Buenos Aires

L’ambiciós i tardà programa de reformes econòmiques anunciat pel Govern cubà per obrir la seva economia especialment a capitals cubano-nord-americans acaba de tenir la seva contundent resposta negativa dels Estats Units. El secretari d’Estat, Marco Rubio, no va rebutjar explícitament aquestes 176 mesures que busquen treure l’illa de la seva profunda crisi, sinó que va donar a conèixer noves sancions contra el conglomerat militar que controla bona part de l’activitat en la més gran de les Antilles. Els analistes no van dubtar a assenyalar que les noves mesures relacionades amb el Grup d’Administració Empresarial S.A. (GAESA) són una manera de desaprovar el seu paper en qualsevol tipus de transició econòmica. Per Rubio, Gaesa és una font de desviacions de recursos que beneficien l’elit en desmesura de la societat.

El responsable de la diplomàcia de Donald Trump va assegurar que aquesta xarxa manejada per les Forces Armades és "el principal vector" de finançament de "la subversió antinord-americana i l’espionatge", en comptes de destinar aquests diners "a escoles, plantes elèctriques i les necessitats bàsiques del poble cubà" Les primeres accions contra GAESA van provocar l’abandonament de Cuba d’inversionistes en el ros turístic i també la mineria. Ara, Rubio crida a la banca internacional a "congelar de manera immediata" tota mena de vinculació amb el conglomerat. Va advertir a més que "qualsevol que proporcioni serveis a aquests ens sancionats s’arrisca a ser sancionat al seu torn".

Expectatives polítiques

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La intervenció de Rubio a X va anar més enllà de GAESA per recordar que les expectatives de Washington són especialment de l’ordre polític: replegament dels militars dels negocis i multipartidisme. Les reformes promogudes pel president Miguel Díaz-Canel són insuficients en la mesura que el Govern manté "el seu control total sobre la llibertat, les oportunitats i el benestar bàsic del poble cubà".

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