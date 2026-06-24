Felipe González reclama a Sánchez que convoqui eleccions generals
L’històric líder socialista demana a Zapatero que torni les joies «com més aviat millor»
Page retreu l’"absència absoluta d’autocrítica" en el partit
Luis Ángel Sanz
L’expresident del Govern Felipe González ha reclamat a Pedro Sánchez que assumeixi la seva "responsabilitat política" per la sentència del Tribunal Suprem pel cas Mascaretes que ha condemnat José Luis Ábalos a 24 anys de presó i convoqui eleccions generals. L’exlíder socialista ha ressaltat que Ábalos o Santos Cerdán eren "la mà dreta, l’esquerra o les dues mans" de Sánchez i "van ser nomenats per tenir la seva confiança". "En aquest cas hi ha una responsabilitat política evident", ha asseverat.
Durant un col·loqui a Toledo amb el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, González ha reblat que "per aquest mateix tipus de responsabilitat política, Ábalos va pujar a la tribuna del Congrés per plantejar una moció de censura a Rajoy perquè marxés. És exactament igual". Segons la seva opinió, el "lideratge no mercenari consisteix a assumir la responsabilitat política". I aquesta s’assumeix, ha aclarit, "de dues maneres fonamentals: dimitint o convocant eleccions".
Per la seva banda, García-Page ha ressaltat que tant Ábalos com Cerdán són "el nucli fundador d’aquesta etapa" de Govern. Són "els fonaments de l’edifici" construït al PSOE en els últims 10 anys. Per això, ha anunciat que en el Comitè Federal que se celebrarà dissabte "demanar explicacions".
Exigència de claredat
"Com a militant i com a socialista tinc dret a tenir respostes, vull claredat", ha etzibat. El dirigent castellanomanxec ha criticat que el Comitè Federal porti un any sense convocar-se "i portem també quatre anys sense consell territorial", ha recordat. "Però tenim dret a saber i la resposta no pot ser una conspiració planetària de la ultradreta", ha conclòs, abans de destacar que en el partit hi ha actualment "una absència absoluta d’autocrítica".
Els dos dirigents han qualificat com a "correcta" la sentència del Tribunal Suprem i han criticat que el PSOE estigui posant l’accent en el fet que el Suprem hagi suspès la pena a Víctor d’Aldama per col·laborar amb la justícia. González ha assegurat que "Aldama és tan creïble com abans ho van ser d’altres" i ha recordat que "el mateix ministre de Justícia ha animat la gent a denunciar la corrupció", per tant ara "cal ser coherents" i acceptar la decisió judicial.
Felipe González ha considerat que "la sentència està ben feta", "és molt mesurada" i "unànime". Finalment, ha puntualitzat que Ábalos ha sigut condemnat a "24 anys per una sèrie de delictes que s’acumulen", amb referència a la "desproporció" de la qual ha parlat el Govern. Page, per la seva banda, ha advertit que ell es cuidaria de "posar tant el dit a la nafra de la pena d’Aldama" no sigui que els ciutadans pensin "que hi ha certa por d’altres de possibles confidents", amb referència sense citar-los Julio Martínez pel cas Zapatero o Leire Díez pel cas Cloacas.
Preguntats pel cas Zapatero, Felipe González ha criticat la resposta de Sánchez, que no ha aclarit si l’expresident hauria de tornar les joies que suposadament li van regalar les joies que suposadament li van regalar. "Sí, sisplau, que les torni al més aviat possible, és una cosa elemental", ha dit. Abans de mostrar-se sorprès per les investigacions que ara assetgen l’expresident, un cas que "fa molt més mal al PSOE que la resta d’assumptes judicials actuals". Page, per la seva banda, s’ha declarat "impactat" amb les informacions entorn de Zapatero perquè "en cap moment vaig pensar que tingués ambicions econòmiques". "Si les coses són com semblen molt dur", ha afegit.
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