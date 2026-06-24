Els Bombers atenen 1.407 avisos durant la revetlla de Sant Joan, cap de gravetat
Han actuat especialment a les comarques de l’àrea metropolitana de Barcelona, sobretot per focs urbans
ACN - Redacció
Els Bombers han rebut entre les 20 hores i les 8 del matí 1.407 avisos relacionats amb la celebració de la revetlla de Sant Joan. Com és habitual, han actuat especialment a les comarques de l'àrea metropolitana de Barcelona. En concret, 283 avisos s’han rebut des del Vallès Occidental, 129 des del Barcelonès, 218 des del Baix Llobregat, 81 des del Maresme i 61 des del Vallès Oriental. La majoria dels avisos han estat per incendis urbans, majoritàriament contenidors (669) i incendis de vegetació (550). El SEM ha traslladat tres persones en estat lleu a l’hospital en un incendi d’habitatge a Badalona. Aquest matí, una vintena de dotacions treballen en un incendi forestal a la Sénia que ja està estabilitzat.
Per franges horàries, l’activitat més intensa s’ha produït entre les 22 hores i les 2 de la matinada, on s’ha donat resposta a 859 serveis. La major part dels serveis han estat relacionats amb petits incendis urbans, principalment de contenidors, papereres i mobiliari urbà, així com amb fogueres i focs de vegetació. També s’han atès incidències derivades de l’ús de material pirotècnic i d’altres situacions vinculades a la revetlla.
El telèfon d'emergències 112 ha rebut fins a les 8 del matí 10.131 trucades relacionades amb la revetlla, que han generat 5.113 incidents. Per comarques, les que n'han generat més han estat el Barcelonès, amb 3.321, i el Vallès Occidental, amb 1.660. Barcelona, amb 2.113, i l’Hospitalet de Llobregat, amb 781, han estat les ciutats des d'on s'han fet més trucades.
Entre les actuacions dels Bombers més destacades hi ha un incendi a l’Hospitalet de Llobregat de les 01.07 hores, on ha cremat roba i una caldera al balcó d’un quart pis del carrer de l’Alegria. Els Bombers han activat 7 dotacions i han extingit l’incendi, que ha afectat per fum l’habitatge. L’incendi no ha propagat cap a altres balcons ni ha afectat cap altre habitatge, i no hi ha hagut persones afectades.
A les 03.04 hores, a l’Avinguda Alfons XIII de Badalona, 7 dotacions s’hi han desplaçat per un incendi desenvolupat en un balcó de la primera planta d’un edifici de vuit plantes i tres pisos per nivell. Molts veïns han sortit pel seu propi peu a l’exterior de l’edifici, tot i que també ha calgut evacuar algun veí que havia quedat a l’interior de l’edifici. El Sistema d’Emergències Mèdiques ha assistit 10 persones, de les quals tres han estat traslladades a l’Hospital Municipal de Badalona en estat lleu. També s’ha evacuat del pis afectat, amb caputxa de rescat, un gos inconscient que finalment ha mort. A les 03.48 hores s’ha donat el foc per apagat i s’ha revisat i ventilat tot l’immoble. Poc després de les 05.30 hores els veïns han pogut retornar als seus domicilis.
A Castellbisbal, els Bombers han estat alertats a les 02.03 hores d’un incendi a la urbanització Comte de Sert que afectava una casa unifamiliar adossada. El foc estava localitzat al fons del garatge, a la planta –1. Tots els inquilins han sortit a l’exterior i no hi ha cap persona ferida.
A Terrassa, un incendi ha cremat un vehicle al garatge d’una casa unifamiliar al carrer del Doctor Salvà (avís 05.04 hores). Amb l’autoescala, s’ha rescatat per façana una persona que es trobava al balcó. Una persona ha estat atesa pel SEM, que hi ha desplaçat 3 ambulàncies, però no ha requerit trasllat. A les 06.17 hores ja s’ha donat per apagat el foc, que ha afectat el garatge i la planta baixa.
Els Bombers treballen en un incendi de vegetació forestal a la frontera de Catalunya amb el País Valencià, al terme municipal de la Sénia. L’avís de l’incendi és de les 06.54 hores i els Bombers hi treballen amb una vintena de dotacions, entre les quals dos helicòpters bombarders. El foc està estabilitzat.
Durant aquesta nit, també s’ha treballat en la recerca d’una persona a la Ràpita. Els Bombers van rebre l'avís a les 23.47 hores d’una persona que no havia tornat després de fer una ruta des de Mas de Mulet fins a Mata-rodona. Finalment, s’ha aconseguit contactar amb la persona perduda, que es trobava a la zona del Barranc del Llop. No ha requerit assistència mèdica i se l’ha acompanyat en el camí de tornada.
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