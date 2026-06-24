El Govern rebutja assumir responsabilitats polítiques per Ábalos
"No en restem gravetat i ja vam demanar perdó", apunten fonts de la Moncloa
Iván Gil
La sentència pel cas mascaretes amb una condemna de 24 anys a l’exministre José Luis Ábalos és per al Govern un fet "greu" de corrupció, però a la Moncloa es continuen escudant que ja van actuar amb "contundència" al seu dia per assumir responsabilitats polítiques. "Tenim clar que qui la fa la paga", ha assegurat el ministre de Transformació Digital i secretari general del PSOE de Madrid, Óscar López, en roda de premsa després del Consell de Ministres per justificar que "el PSOE va actuar mesos abans" de la mateixa sentència o que s’obrís el procediment amb l’expulsió d’Ábalos del grup parlamentari i del partit. La portaveu de l’Executiu, Elma Saiz, va abundar en la mateixa línia que "el Govern condemna sense matisos" aquests comportaments i treballa perquè "la corrupció ni es toleri ni s’aplaudeixi" per blindar-se de l’assumpció de responsabilitats que exigeix l’oposició.
Fonts de la Moncloa proven d’aïllar la trama de les mascaretes de la resta de l’Executiu. "Hi ha persones que fallen", asseguren, per encapsular-ho tot en les figures dels condemnats. Sense ni tan sols assumir responsabilitats ‘in vigilando’ ni pels nomenaments d’aquestes persones per part de Pedro Sánchez, que en el cas d’Ábalos a més de ministre de Foment va ser el secretari d’Organització del PSOE. "No li restem gravetat i ja demanem perdó", insisteixen les mateixes fonts per defensar que no seria proporcionat la dimissió del president del Govern.
A l’Executiu carreguen les tintes sobre el líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, per deslegitimar la seva petició de dimissió i avanç electoral: "S’erigeix com a baluard moral, quin Torquemada, i li diem que comenci a casa seva", igual que ja li va dir Sánchez en l’última sessió de control. "Nosaltres actuem davant el mínim indici", apunten, per acusar-lo de mirar cap a un altre costat en la investigació contra Alberto González Amador, parella de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
El mateix ministre de Transformació Digital i futur candidat del PSOE en les eleccions a la Comunitat de Madrid de l’any vinent, va contrastar la manera d’actuar del seu partit davant els casos de corrupció davant un PP que va acusar d’estar "bolcat a protegir i emparar tota la corrupció d’Ayuso". "Lliçons del PP, cap", va concloure.
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