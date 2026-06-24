Relació amb els EUA
Meloni intenta rebaixar el xoc amb Trump: «La política exterior no és ‘La isla de las tentaciones’»
La líder italiana es proposa «no alimentar» la topada, però els seus ministres i funcionaris continuen atacant el president dels EUA
Irene Savio
Un comentari més àcid que sorneguer del ministre de Defensa italià resumia bé l’ambient a Roma després «del divorci» de telenovel·la entre Donald Trump i Giorgia Meloni. Li van preguntar aquesta setmana si aniria a la recepció del 4 de juliol a l’ambaixada nord-americana a Roma. Guido Crosetto va respondre amb una altra pregunta: «¿Quan és? ¿Quin dia?». Li van dir que dijous. «Si tinc temps, hi aniré», va contestar. I va rematar: «Les hamburgueses sempre són molt riques». La pulla arribava just quan la primera ministra italiana intentava posar gel sobre la crisi que el mateix Trump va obrir la setmana passada amb els seus atacs verbals a Itàlia per la poca implicació de Roma amb la guerra dels EUA contra l’Iran.
La primera reacció de Meloni – «ni jo ni Itàlia suplicant»– va ser orgull ferit». Dies després, prefereix abaixar el to. «Ja he dit i reitero que no tinc intenció de continuar alimentant aquest enfrontament», va dir dimarts en una entrevista a un mitjà pròxim al seu entorn. «La nostra feina bilateral amb els Estats Units ha de tornar a la normalitat», va afegir. La relació entre els EUA i Europa sosté «un dels pilars extraordinaris de la força d’Occident», va afegir la líder, que fins ara feia de pont diplomàtic entre Brussel·les i Washington.
Pragmatisme
Traduït, el missatge de Meloni és que l’enuig ha de cedir el pas al pragmatisme. Una cosa és empassar-se una humiliació pública, una altra convertir-la en crisi d’Estat. «De vegades parlem de política exterior com si fos, no ho sé, Temptation Island [‘La isla de las tentaciones’]», ha fins i tot ironitzat, amb referència al programa de telerealitat i a l’ allau de mems que ha generat l’episodi. «Però la política exterior és una mica més complexa que això».
La frase no era casual. Meloni intenta treure l’enuig de Trump – qui l’ha acusat d’un escàs recolzament en la seva guerra contra l’Iran – del terreny sentimental i tornar-la al dels interessos nacionals. Per això també l’anunci de la italiana que ministres del Govern italià acudiran a la recepció del 4 de juliol a Villa Taverna, residència de l’ambaixador nord-americà, cita a la qual ella mateixa va assistir en anys anteriors.
«Crec que el ministre [d’Exteriors, Antonio] Tajani va fer bé al cancel·lar immediatament [després de les declaracions de Trump contra Meloni] el seu viatge a Washington per enviar un senyal, però una vegada que el missatge arriba no fa falta anar més enllà», va explicar. «Començant precisament per la recepció a Villa Taverna, cita tradicional que se celebra cada any pel 4 de juliol i a la qual el Govern assistirà també per respecte a l’ambaixador [dels EUA a Itàlia, Tilman] Fertitta», va afegir.
Aranzels
L’equació és complexa per a Meloni perquè, d’una banda, en l’Executiu italià temen que a la retòrica el segueixin mesures tangibles, entre ells, nous aranzels nord-americans a mida per a Itàlia. Fins ara Roma havia esquivat bé les urpades de Trump. Ningú dona ja això per garantit. De l’altra, la cap del Govern italià necessita mantenir l’equilibri davant el seu electorat, en el qual l’índole nacionalista i patriòtica no falta.
L’ambaixador Francesco Maria Talò, veterà diplomàtic i exconseller de la Presidència del Consell, ho ha resumit en una fórmula, segons la seva opinió, senzilla. «La nostra posició pot resumir-se en quatre paraules: aliats sí, súbdits no. Som entre els defensors més convençuts de l’Aliança Atlàntica i precisament per això defensem la nostra autonomia de judici. El Govern de Meloni s’ha compromès més que d’altres a preservar la unitat d’Occident, malgrat les dificultats sorgides entre les dues vores de l’Atlàntic».
«Una globalista»
Tot això quan l’univers més extremista de Trump ja l’ha condemnat. «El president s’ha expressat: el missatge que va publicar a les xarxes socials és ja la línia oficial de l’Administració dels Estats Units. Ja no estem en el nivell d’una conversa amb un periodista que pot malinterpretar-se o no. Aquesta és la línia oficial i de moment documenta una ruptura clara», ha explicat al diari italià Repubblica Paolo Zampolli, enviat especial del Govern nord-americà per a les Global Partnerships i amic personal de Trump.
L’exconseller de Trump, Steve Bannonm va anar més lluny: «Hi haurà conseqüències. Meloni no és amiga dels Estats Units, mai ha sigut pont entre nosaltres i la UE». I va afegir: «Ja no la prenc seriosament, i ningú als Estats Units ho fa. Era fantàstica, però s’ha convertit en una globalista total. Ha jugat el joc de la Unió Europea perquè necessitava els diners, i el de l’OTAN».
La veritable prova arribarà en pocs dies. Meloni hi havia sí aconseguit fins ara fer de pont entre Washington i Brussel·les, però aquesta posició ara sembla tan útil com incòmoda. La cimera de l’OTAN del 7 i 8 de juliol – quan tots dos tenen previst tornar a veure’s – dirà si l’episodi va ser una tempesta passatgera o una esquerda més profunda en una relació que Meloni considerava estratègica.
- Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
- Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
- Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
- La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
- Estrelles internacionals perden diners als seus concerts per guanyar-ne més als festivals
- Els estudiants del Berguedà i del Bages són els que més han baixat nota a la selectivitat