Podem apunta al final de Sánchez després de la sentència d’Ábalos
El partit morat defensa que "la situació és insostenible" per al Govern i afirma que el president "se n’ha d’anar"
Ana Cabanillas
Podem eleva un grau més el to contra el Govern i per primera vegada s’oposa obertament a la seva continuïtat, assegurant que és "insostenible" i que ja "no té sentit". Tot això un dia després de conèixer-se la sentència de l’exministre José Luis Ábalos, condemnat pel Tribunal Suprem a 24 anys de presó per delictes de malversació, suborn, organització criminal i tràfic d’influències junt amb el seu exassessor Koldo García i el comissionista Víctor de Aldama. Una condemna que la secretària general de Podem, Ione Belarra, veu com a "sentència definitiva", i apunta de manera directa a la sortida de Pedro Sánchez de la presidència del Govern perquè el seu "temps s’ha acabat".
En roda de premsa al Congrés, Belarra va apel·lar ahir al final de la legislatura. "Així no podem seguir", va defensar, al·legant que "aquesta situació és insostenible" i que "aquest Govern no serveix". L’exministra de Podem va criticar també la falta d’explicacions de Sánchez quan va cessar Ábalos el juliol del 2021, "sense cap motiu aparent, sense cap explicació pública", i va concloure que ho van fer "per tapar-lo".
"En política no només fa falta capacitat per resistir, sinó que també fa falta dignitat i ètica", va reflexionar, abans de demanar al PSOE un exercici d’"autocrítica", i que assumeixin "les conseqüències del que s’ha fet" i "donin pas a una esquerra neta i forta". "Han de dir ‘no servim’, i que assumeixin la responsabilitat del que s’ha fet", va assenyalar.
Crítica als socis
La dirigent morada va defensar la rellevància que el condemnat sigui un exministre del Govern en actiu, i va advertir que l’organització criminal acreditada pel Suprem no hauria sigut possible "si no fos perquè el senyor Ábalos era secretari d’Organització del PSOE i era part del Govern".
En el partit van anar encara més enllà del discurs públic de la diputada morada, i van assegurar que el president de Govern "se n’ha d’anar", en línia amb el que la mateixa Belarra va expressar dilluns després de conèixer-se la sentència, quan en una entrevista a Cuatro va assegurar, sobre Sánchez, que "el seu temps s’ha acabat".
Belarra també va tenir crítiques velades a la resta de socis de Govern i va advertir que ara "molta gent veu que Podem tenia raó" al reivindicar una esquerra independent del PSOE. "La carta blanca a Sánchez d’alguns grups és un error", va continuar, abans de defensar que només amb Podem en el Govern "hi va haver transformacions" i que aquest va ser el motiu pel qual els "van fer fora" del Consell de Ministres.
En aquest sentit, va defensar que "es tornen a equivocar els socis" reclamant mesures al PSOE, reclamant de nou el final de la legislatura. "Nosaltres no li demanem res ja, perquè ha tingut vuit anys per demostrar el que és".
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