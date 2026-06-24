El PP exigeix al PNB que aclareixi la seva suposada relació amb la trama Leire
Luis Ángel Sanz
La vicesecretària del PP Cuca Gamarra va exigir al PNB que "doni explicacions" davant la seva possible implicació en la trama del Sepi, segons es desprèn d’un informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que està inclòs en el sumari del cas.
La dirigent popular s’ha preguntat si és "la relació del PNB amb el PSOE" el que està "condicionant al final que continuï donant suport a Pedro Sánchez". Tot seguit, ha tornat a fer una crida als socis del Govern perquè aconsegueixin que Sánchez "assumeixi les seves responsabilitats polítiques" perquè "els qui poden aconseguir-ho són els seus socis, que encara l’estan recolzant".
La vicesecretària de Regeneració Institucional del PP va ser preguntada pels periodistes per l’informe de la Guàrdia Civil que assenyala directament la influència de la trama dins del Partit Nacionalista Basc, que hauria exercit la seva influència perquè l’empresa basca Tubos Reunidos, S. A. rebés un rescat de 112,8 milions d’euros.
"Condemna al sanchisme"
Gamarra ha insistit, com ahir va fer Alberto Núñez Feijóo, que la sentència que ha condemnat l’exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó és "de màxima gravetat" perquè és "una condemna al sanchisme i ni més ni més ni menys que per corrupció i en plena pandèmia". Gamarra ha insistit que això exigeix "que es depurin les responsabilitats polítiques" perquè Pedro Sánchez "el va nomenar, va permetre que actués o va tapar el que estava passant", per la qual cosa ara "això no dona més de si i només queda un camí: dissoldre i donar la paraula als espanyols perquè puguin parlar davant tanta corrupció".
En la mateixa línia va incidir la portaveu parlamentària del PP Ester Muñoz, que va reclamar "explicacions" dels nacionalistes bascos. Va evitar pronunciar-se sobre si trucarien a l’expresident penebista, Andoni Ortuzar, a la comissió d’investigació al Senat. Vox, per la seva banda, i a través del seu portaveu al Congrés dels Diputats, Pepa Millán, va acusar els penebistes d’haver "recollit les nous" del cas Leire, en al·lusió a una cèlebre frase del que fos president del PNB, Xavier Arzalluz. Millán va aprofitar per criticar el PP per mantenir l’"esperança", segons el seu parer inexplicable, que els socis deixin caure Sánchez. Segons va expressar: "Tots aquests socis són igual de traïdors, com el PNB".
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