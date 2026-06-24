Tensió política al Perú
Sánchez adverteix que no reconeixerà la victòria electoral de Fujimori per irregularitats en el vot de l’exterior
El candidat de centreesquerra va parlar d’un «frau en desenvolupament», rebutjat pel fujimorisme
Abel Gilbert
El Perú es prepara per viure moments de tensió política sense solució a la vista. El candidat de centreesquerra Roberto Sánchez va fer saber que no reconeixerà la victòria en el segon torn de «la senyora Keiko Fujimori» per suposades irregularitats en els vots emesos a l’estranger. I a més va convocar a una manifestació a Lima, dissabte vinent, per rebutjar una eventual proclamació de Fujimori abans que es resolgui el problema denunciat. Segons l’interminable recompte de l’Oficina Nacional de Processos Electorales (ONPE), la filla de l’exautòcrata va obtenir el 50,11% dels sufragis contra 49,88% del seu rival. Es tracta d’una diferència favorable a l’abanderada de la dreta d ’uns 41.000 vots. Falta escrutar-se una porció ínfima del padró electoral malgrat que el segon torn es va realitzar el 7 de juny.
Segons Sánchez, ha tingut lloc «una greu afectació del procés electoral» a diverses ciutats on viu la migració peruana. Segons el candidat de Junts pel Perú (JPP), l’ ONPE va reduir «la seguretat jurídica del sistema de votació» al ser eliminada l’obligatorietat de la digitalització i escaneig immediat d’actes al concloure l’acte electoral, com va passar en el primer torn. El canvi del protocol «ha afectat greument la transparència» del vot. «Aquesta irregularitat greu que va aprovar ONPE esdevé en un frau en desenvolupament, perquè es continua comptabilitzant la votació portada endavant per les oficines consulars».
El diumenge 7 de juny, dia de la contesa, Sánchez havia assegurat que acceptaria el veredicte de la societat sense qüestionaments i va exigir llavors al seu rival fer el mateix. Amb el pas de les hores, i especialment quan Fujimori va recuperar el seu mínim avantatge, va començar a atenuar la seva opinió. Més dedos setmanes després, el psicòleg és contundent: «Tenim el dret legítim a dubtar i a creure que ha passat una manipulació d’aquesta votació en benefici del partit Força Popular».
La Cancelleria, va dir, no és aliena al que va passar a l’haver avalat les modificacions de la normativa. Va advertir en aquest sentit que si el Jurat Nacional d’Eleccions (JNE) no actua «conforme a llei» i aplica la normativa establerta «el frau s’haurà consumat». Va qüestionar la reticència a acceptar les impugnacions fetes pels advocats de JPP. «¿Què amaguen? ¿Que potser no guanyaria la democràcia amb un recompte?».
Comanda de nul·litat
«Hem presentat la sol·licitud d’ ofici perquè el JNE declari la nul·litat de les eleccions efectuades per les 119 oficines consulars atès que el procediment electoral ha sigut greument afectat per les modificacions introduïdes a sol·licitud del Poder Executiu (Cancilleria) específicament en la segona volta presidencial». Sánchez va cridar a més els seus seguidors a mobilitzar-se «en el marc de la llei i els nostres drets constitucionals». La necessitat de tornar als carrers de Lima és al seu criteri apressant perquè «no tinguem cinc anys més de captura de la democràcia, de les institucions». Es tracta. per tant, d’iniciar una «resistència democràtica» també a les regions del sud, històricament díscoles.
Crítiques
Els mitjans de premsa de veïns van acusar Sánchez d’haver canviat el seu discurs. L’associació civil Transparència va rebutjar les acusacions d’un «frau en desenvolupament» sense presentar «evidències». Va assenyalar que a partir de l’observació electoral a Buenos Aires, Santiago, Madrid, Barcelona, Milà, Berlín, Hèlsinki, Tòquio, Miami, Nova York i Newark, no es van trobar indicis d’accions que comprometin la integritat de la jornada electoral. «La democràcia exigeix que tots els actors polítics respectin les regles del procés electoral, les decisions de les autoritats competents i la voluntat ciutadana expressada a les urnes».
El secretari general del partit fujimorista, Luis Galarreta, va qualificar d’ "antidemocràtica" l’actitud de Sánchez. «Faig una crida a la població perquè tingui calma, fins i tot les persones que van votar per Sánchez». Si no reconeix els resultats, «la veritat ja és un problema d’ell, perquè qui ha de reconèixer els resultats són els organismes electorals».
Segons el diari Perú 21 les acusacions de JPP manquen de fonament ja que descriuen «fets més propis de ficcions com Els Expedients Secretos X o de les forassenyades teories conspiradores que circulen als racons més foscos d’internet». El que es torna a demostrar, assenyala l’editorial del diari de Lima, «és l’escàs respecte que el candidat té per la voluntat popular expressada a les urnes»
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