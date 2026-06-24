Compareixença al Congrés
Sánchez redueix la corrupció en el PSOE «a l’antiga Secretaria d’Organització», nega finançament il·legal i veu «assetjament» contra la seva dona i germà
Sánchez compareix al Congrés assetjat per casos de corrupció
Iván Gil
Ni corrupció generalitzada, ni finançament il·legal ni res de nou en la tempesta judicial que durant les últimes setmanes ha descarregat sobre el PSOE i el Govern. El president del Govern, Pedro Sánchez, ha centrat la seva compareixença al Congrés sobre la corrupció a intentar rebaixar la magnitud dels casos que l’assetgen. Per a això, els va delimitar al que ha denominat en diverses ocasions «antiga secretària d’Organització» del PSOE, formada per José Luis Ábalos i Santos Cerdán. «En aquest mateix grup operava la senyora Leire Díez, que hauria fet gestions presumptament irregulars per investigar servidors públics», va relacionar.
«Persones molt concretes que es van aprofitar del seu pes en el PSOE i el Govern per guanyar diners», es va desvincular per negar també finançament il·legal en la seva organització, la línia vermella marcada pels socis parlamentaris. Fins i tot sense restar gravetat a aquests fets, sobretot a la sentència per comissions en contractes de mascaretes contra l’exministre que va dir respectar perquè «no hi ha d’haver impunitat de persones corruptes», va encapsular en la mateixa trama els casos mascaretes o Leire Díez.
Una trama sobre la qual va defensar, no obstant, haver actuat ja abans d’iniciar-se la instrucció amb la seva expulsió de les files socialistes. «Quan es va descobrir el cas, no vam fer un pas al costat, sinó un al capdavant. Vaig demanar disculpes. Expulsem immediatament els investigats. Vaig comparèixer davant ses senyories. Vam posar al servei de la Justícia i les forces de seguretat tota la informació requerida», va enumerar situant sempre el seu origen en el passat, «fa ja més de dos anys i els extrems de les quals van revelant-se a poc a poc a poc».
Sobre la investigació a l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, el cap de l’Executiu va tornar a insistir en la confiança en la seva presumpció d’innocència i respecte al rescat a l’aerolínia Plus Ultra va defensar que el crèdit va ser «plenament legítim» i «conforme a llei». Després de recalcar que fa «15 anys que no ostenta un càrrec públic», va emmarcar tot en la «legalitat de la seva activitat privada».
Davant la pressió política, a qui va acusar «de barrejar i equiparar per confondre la gent i crear una sensació de corrupció generalitzada que no existeix», va utilitzar el comodí de la guerra bruta judicial en els casos de la seva dona, Begoña Gómez, i germà, David Sánchez. Sense el més mínim grau de dubte, va apuntar, els va definir com a casos que es «construeixen sobre acusacions infundades i un patró d’assetjament i demolició similar al que hem vist desplegar en altres països occidentals».
En la intervenció inicial, de tot just mitja hora i iniciada amb referències a l’última reunió del Consell Europeu, el cap de l’Executiu va tornar a incidir que «mai vaig conèixer ni hagués tolerat cap d’aquestes pràctiques», amb referència als casos relacionats amb Ábalos i Cerdán i la trama de Leire Díez. «Jo no faig el que d’altres sí que em van fer a mi, a la meva família i desenes de càrrecs públics per part del Govern del Partit Popular», va contraatacar.
En la seva contraofensiva per rebutjar la necessitat d’assumir responsabilitats polítiques i justificar «continuar», Sánchez es va referir «una sèrie d’accions coordinades que busquen debilitar el Govern mitjançant atacs personals, campanyes de desinformació i mentides». «Davant aquest panorama, va afegir, «per a mi la pregunta no és si hem de continuar. La pregunta és com no ho farem».
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