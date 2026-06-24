Cas Zapatero
La UDEF descobreix que Zapatero va cobrar 200.000 euros per reunir-se amb el president de Bolívia per evitar una sanció a una empresa peruana
El contingut del telèfon de ‘Gertru’, la seva secretària, revela la mediació a favor del Grupo Gloria
Cristina Gallardo
Un recent informe aportat al jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama per part de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia revela que José Luis Rodríguez Zapatero va cobrar 200.00 euros per reunir-se amb l’expresident de Bolívia, Luis Arce, per salvar el grup peruà Gloria d’una sanció de 100 milions de dòlars.
Les conclusions de la Policia són resultat de l’anàlisi dels dispositius confiscats a la secretària de l’expresident, Gertrudis ‘Gertru’ Alcázar, acrediten que els 200.000 euros abonats a Rodríguez Zapatero procedien formalment de Focus Social Research,vinculats a interessos del Grup Gloria, per gestions i contactes amb altes autoritats bolivianes.
Les persones darrere d’aquests pagaments, afegeix la UDEF, provaven d’intervenir o influir a favor d’aquest grup empresarial en diversos litigis milionaris mantinguts amb l’Administració Pública de Bolívia. A més de Arce, Zapatero s’hauria reunit o contactat amb els ministres d’Economia i Justícia bolivians i amb el Procurador General de l’Estat, el fiscal general del país sud-americà.
Per als agents, els fets analitzats en aquest informe, que té data de dilluns passat, apuntalen els indicis de l’existència d’una organització criminal, liderada per Rodríguez Zapatero que, «aprofitant els seus contactes i ascendència pública internacional, es dedicaria a l’exercici d’influències de caràcter il·lícit en benefici de diferents clients».
En el marc d’aquesta presumpta organització criminal, ‘Gertru’ tindria un paper rellevant, d’acord amb la informació obtinguda dels seus terminals mòbils, «constatant-se la seva intervenció en la gestió en les comunicacions, l’intercanvi de documentació, l’agenda de Rodríguez Zapatero en relació amb el referit exercici d’influències i amb prou coneixement del desenvolupament».
- Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
- La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
- Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
- Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»
- Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
- Estrelles internacionals perden diners als seus concerts per guanyar-ne més als festivals
- Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona