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Eleccions presidencials

La UE destaca la "transparència" dels comicis a Colòmbia

Segons els observadors, la contesa "va transcórrer de manera pacífica i ben organitzada, sense registre d’incidents ressenyables"

TOPSHOT - Els colombians que viuen a Espanya voten en la segona volta de les eleccions presidencials de Colòmbia al pavillió de la Casa de Campo a Madrid el 21 de juny de 2026. Els colombians escullen un nou president el 21 de juny, una elecció entre un advocat recolzat per la Casa Blanca i un senador d'esquerres que decidirà el destí de l'estrambòtic procés de pau del país i els vincles tensos amb Washington. El Frontrunner De la Espriella, un doble nacional nord-americà-colombí, va guanyar el vot de primera ronda de May prometent lliurar la guerra als grups guerrillers que es negaven a signar un acord de pau de 2016. (Foto de Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

TOPSHOT - Els colombians que viuen a Espanya voten en la segona volta de les eleccions presidencials de Colòmbia al pavillió de la Casa de Campo a Madrid el 21 de juny de 2026. Els colombians escullen un nou president el 21 de juny, una elecció entre un advocat recolzat per la Casa Blanca i un senador d'esquerres que decidirà el destí de l'estrambòtic procés de pau del país i els vincles tensos amb Washington. El Frontrunner De la Espriella, un doble nacional nord-americà-colombí, va guanyar el vot de primera ronda de May prometent lliurar la guerra als grups guerrillers que es negaven a signar un acord de pau de 2016. (Foto de Pierre-Philippe MARCOU / AFP) / PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

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Abel Gilbert

Buenos Aires

.La Missió d’Observació Electoral de la Unió Europea (MOE/UE) va assegurar aquest dimarts que Registraduría, encarregada d’organitzar la contesa presidencial, que, segons el pre càlcul, ha afavorit Abelardo de l’Espriella, ha treballat "de manera transparent i eficaç i amb gran independència, malgrat els reptes logístics i de seguretat a certes zones del país". El cap de la missió i vicepresident del Parlament Europeu, Esteban González Pons, va afirmar que, malgrat la marcada polarització política, la jornada de diumenge passat "va transcórrer de forma pacífica i ben organitzada, sense que es registressin incidents ressenyables".

La missió va ser present en 30 departaments amb prop de 150 observadors procedents de 24 països de la Unió Europea, a més de Noruega, Suïssa i el Canadà. González Pons va destacar que els funcionaris de la registradoria es van exercir amb "professionalitat, neutralitat i independència". El sistema de gestió de resultats "va demostrar una vegada més ser fiable i eficaç, en línia amb les normes internacionals sobre transparència, integritat i traçabilitat del vot". Iván Cepeda, el candidat d’esquerres, ha impugnat 3300 taules de votació. Les autoritats electorals no s’han pronunciat encara sobre això perquè tot just ha començat l’escrutini final que ha de validar la victòria de l’ultradretà. "Les primeres fases de l’escrutini, sota la direcció de jutges i notaris de la República, es van portar a terme en presència dels equips jurídics i representants dels candidats. Fins al moment, els resultats de l’escrutini confirmen els del precàlcul", va assenyalar González Pons.

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