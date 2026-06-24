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La xarxa va pressionar el vice-‘lehendakari’ del PSE per rescatar la companyia basca

La investigació relaciona les converses entre l’exmilitant socialista i Mikel Torres amb el crèdit concedit el 2021 per la SEPI

Leire Díez, arribant a declarar als jutjats de la plaça de Castilla. | SERGIO PÉREZ / EFE

Leire Díez, arribant a declarar als jutjats de la plaça de Castilla. | SERGIO PÉREZ / EFE

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Cristina Gallardo

Madrid

La Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil ha trobat converses mantingudes al llarg del 2024 entre l’exmilitant socialista Leire Díez i l’actual vicelehendakari i conseller d’Economia del Govern Basc, Mikel Torres, del PSE, relacionats amb el compliment del crèdit concedit el 2021 a Societat Estatal de Participacions Industrials (SEPI) a la mercantil basca Tubos Reunidos. Per aquestes gestions, la presumpta xarxa de tràfic d’influències que investiga el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz hauria obtingut 40.000 euros de l’empresa esmentada.

En un dels missatges que el ja expresident de la SEPI Vicente Fernández va enviar Leire Díez, amb data de 7 de novembre del 2024, es parla de pressionar a través del Govern Basc amb l’argument que una probable segona presidència de Donald Trump i la tornada dels aranzels causaria una situació difícil en la companyia.

Allò de TTRR m’acaba de dir Urrutia (directiu de la companyia) que estan plantejant-se ja en el Consell d’Administració la sol·licitud de preconcurs de creditors. Sobretot amb la victòria de Trump i la previsió que tornin els aranzels de l’època 2017-2021", assenyala el missatge que obra en un informe de l’UCO amb data del 6 de maig, al qual ha tingut accés EL PERIÓDICO. "L’hi he enviat tal qual a Santos i a Mikel", contesta l’exmilitant socialista, un reenviament que efectivament es va produir al dispositiu del dirigent del PSOE basc, al qual Leire Díez coneixia per la seva etapa d’alcalde de Portugalete, la seva ciutat natal, segons han comprovat els agents. En el cas de l’ex número 3 del PSOE no es va poder comprovar perquè les converses entre tots dos van ser eliminades.

Torres havia sigut nomenat vicelehendakari i conseller d’Economia, Treball i Ocupació uns mesos abans, el juny del 2024. Només un mes després la trama estava buscant que aquest dirigent del PSE rebés l’avui ja exdirectiu de Tubos Reunidos Jesús Pérez Rodríguez-Urrutia. Així, l’exvicepresident de la Sepi va preguntar a Leire Díez si "Mikel l’última setmana de juliol serà a Biscaia", a la qual cosa aquesta respondi afirmativament. "¿Podries gestionar una reu amb ell i Jesús Urrutia? Rollo canya". "Ho intento. Li he escrit", respon Díez, per preguntar seguidament quin càrrec tenia exactament Urrutia en la companyia.

Afegeix l’informe que si bé en la conversa l’exmilitant afirmava haver escrit en aquell moment al vicelehendakari, no s’han trobat converses entre tots dos que poguessin fer referència que aquesta reunió es produís.

"Pressió política"

Però Torres apareix com també objectiu de la presumpta trama de tràfic d’influències als documents confiscats a Fernández. En un d’ells es destaca el model de "pressió política" i s’esmenta que Leire Díez estaria gestionant una reunió amb el vicelehendakari. El document afegeix que era necessari establir un "full de ruta" i orientar accions per reduir la càrrega financera de Tubos Reunidos, no només amb el Fons de Suport a la Solvència d’Empreses Estratègiques (FASEE),sinó també amb la Vicepresidència del "GV", el Govern Basc.

Aquesta al·lusió a orientar accions amb "GV", segons la Guàrdia Civil, seria "una referència als esmentats acostaments a través de Leire amb la Vicepresidència del Govern Basc". En un altre dels missatges detectats, amb data del 22 d’octubre, Leire Diez li diu: "Recordes que et vaig dir el dia que ens vam veure la possibilitat de veure Jesús Urrutia, el Conseller Coordinador de Tubos Reunidos? Tu podries veure’l dimecres 30 a la tarda en algun moment (dimecres 30). Em dius quan puguis si és possible? M’està insistint. La situació de TTRR és complicada".

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En tot cas, afegeixen que malgrat les gestions descrites en el present apartat no s’ha identificat, a partir de la documentació analitzada, que es produís finalment una modificació de les condicions del contracte de finançament en el sentit que buscava la trama.

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