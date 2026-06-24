Zapatero assegura que la UDEF podia haver analitzat dades sense control judicial
La defensa qüestiona l’origen dels xats que van encendre les alertes contra l’expresident
Cristina Gallardo
La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero és exercida per un processalista, el catedràtic Víctor Moreno Catena, i per això la seva estratègia passa per mirar de trobar les escletxes legals que permetin anul·lar els indicis que pesen contra el seu client. En l’últim escrit presentat davant el jutge José Luis Calama a l’Audiència Nacional, el lletrat qüestiona la validesa legal de les converses que van permetre als agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia connectar l’expresident espanyol amb una xarxa internacional de blanqueig de capitals per a la desarticulació dels quals havien sol·licitat col·laboració les autoritats franceses i suïsses.
Es tracta del dispositiu denominat ‘Crucial’, en el qual es guardaven les converses d’un advocat espanyol amb directius de l’aerolínia Plus Ultra. Suposadament, la primera referència a Zapatero apareix en un xat de WhatsApp trobat als dispositius confiscats denominat ‘Danilo España’, en el qual el broker veneçolà Danilo Diazgranados es refereix a un tal "Zorro" amb el qual manté relacions personals i econòmiques. En un recurs amb data d’aquest dilluns remès al jutge de l’Audiència Nacional, la defensa de Zapatero recorda que aquest material va ser intervingut en compliment de sol·licituds de col·laboració jurídica internacional emeses per França i pel cantó de Ginebra (Suïssa), "això és, amb una finalitat determinada i al servei de procediments seguits a l’estranger".
Resolució motivada
En aquest punt, el recurs a què ha tingut accés EL PERIÓDICO afegeix que una vegada repassat el sumari la defensa no ha aconseguit trobar, "segurament per imperícia d’aquest lletrat", afegeix Moreno Catena, cap interlocutòria o resolució judicial pel qual de manera motivada s’autoritzés "al Ministeri Fiscal o a la policia judicial perquè analitzessin el dispositiu anomenat Crucial, així com la lectura i les anàlisis de les converses privades de l’advocat" que mantenia relacions amb els directius veneçolans sospitosos de blanqueig.
Per tot això, demana al jutge que requereixi a la Fiscalia Anticorrupció "perquè indiqui la resolució judicial motivada que va autoritzar i va habilitar l’anàlisi del contingut dels dispositius que es van confiscar per complimentar l’Ordre Europea d’Investigació i la Comissió Rogatòria Internacional", una cooperació que suposadament va deixar un altre jutjat diferent de l’Audiència Nacional, el número 1, així com sobre les converses de WhatsApp, contingudes al dispositiu denominat ‘Crucial’.
"Si no s’hagués obtingut aquella específica autorització a través d’una resolució judicial motivada, les garanties essencials del procediment es veurien radicalment laminades perquè les actuacions policials s’haurien produït sense l’habilitació legal exigida per la Constitució", afegeix. Haurien quedat "irremeiablement vulnerats" el dret fonamental al secret de les comunicacions, el dret fonamental a la intimitat i el dret a la protecció de dades personals. En tal cas, com a conseqüència del dèficit essencial de garanties, el contingut d’aquest dispositiu que va ser examinat per la UDEF i, en particular, les converses de WhatsApp analitzades, han de ser excloses del procediment.
En un segon escrit al qual també ha tingut accés aquesta redacció, la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, insisteix en la necessitat d’aclarir les circumstàncies en les quals es van extreure les converses de WhatsApp que va mantenir l’exdirectiu de Plus Ultra investigat als EUA Rodolfo Reyes Rojas amb altres persones relacionades amb el rescat de l’aerolínia Plus Ultra. Presenta un recurs de reforma perquè el jutge Calama va rebutjar demanar aquesta ampliació d’informació als EUA després de prendre declaració a l’expresident.
El contingut del mòbil de Reyes Rojas va ser posat a disposició de Brigada Central de Blanqueig de Capitals i Anticorrupció per l’agència dels Estats Units Homeland Security Investigations (HSI) mitjançant ofici amb data del 18 de març passat. La defensa insisteix que "el manteniment d’un material no controlat per la justícia espanyola és un risc cert i permanent de vulneració dels drets fonamentals".
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