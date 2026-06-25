La dreta blinda la victòria a Colòmbia i el Perú davant les denúncies de l’esquerra
Els triomfs de l’ultra Abelardo de la Espriella i de Keiko Fujimori presagien tensions polítiques als dos països / Els perdedors a Bogotà i Lima parlen de manipulació i ingerència electoral
Abel Gilbert
Gustavo Petro va acabar per reconèixer, igual com Iván Cepeda, el candidat d’esquerres que aspirava a succeir-lo, la victòria electoral de l’ultradretà Abelardo de la Espriella per uns 250.000 vots de diferència. El primer president de l’esquerra en la història colombiana va deixar no obstant al passar, en les seves intervencions a X, una frase cridanera: els comicis al seu país s’havien "peruanitzat". Petro no només feia referència a la curta distància entre els competidors sinó a les suposades anomalies que en el fons li explicaven la derrota. Al mateix temps, Roberto Sánchez, l’abanderat del centreesquerra peruà, va amenaçar de no reconèixer la legitimitat de Keiko Fujimori com a nova presidenta per presumptes irregularitats en les votacions dels migrants en 10 ciutats d’Europa, Amèrica Llatina i els EUA, que van ser decisives. Fujimori hauria d’assumir el 28 de juliol, mentre que De la Espriella ho farà el 7 d’agost. Els recanvis no semblen posar fi a les tensions dels dos països.
Cepeda va acceptar l’escrutini definitiu i va anunciar que exercirà en qualitat de senador una oposició "democràtica, vigilant i constructiva". En cas de ser necessari, convocarà "la resistència i la desobediència civil pacífica". Per al candidat del Pacte Històric els resultats s’expliquen en part pel paper exercit pels EUA. "Denunciem l’oberta i indeguda ingerència estrangera en els assumptes interns de Colòmbia, particularment les intervencions del president Donald Trump". Petro no només va repetir el mateix assenyalament, sinó que va involucrar Israel en accions de manipulació informàtica que van afavorir la ultradreta. "És l’únic amb capacitat de fer això al món", va dir.
L’admissió del triomf per part de l’oposició actual no ha privat l’actual president de renunciar a aquesta mateixa hipòtesi conspiradora. "A Romania la simple ingerència estrangera va facultar el Tribunal Europeu per anul·lar les eleccions. ¿A qui se li demana que les eleccions a Colòmbia, que van tenir una clara i confessa intervenció estrangera, s’anul·lin? ¿Quin jutge acceptarà davant la confessió pública del president dels EUA, estranger a Colòmbia, i sent Colòmbia una República sobirana amb una Constitució que prohibeix la ingerència estrangera i els seus diners, que es declarin nul·les les eleccions a Colòmbia?". El malestar de Petro no tindrà conseqüències als tribunals ni, de moment, als carrers. Ho sap. Però s’aferra a aquesta interpretació.
Els problemes de Colòmbia, va suggerir Petro, no s’acaben amb la proclamació formal de De la Espriella com a vencedor en la segona volta. "Començarà l’enllaç [amb les noves autoritats] i la meva retirada, i potser la resistència pacífica". El conflicte estarà en estat latent si es "deroguen les reformes socials que hem aconseguit per al poble". El mandatari entrant ha promès un fort ajust en les despeses de l’Estat. La dreta, en els seus diferents vessants, no s’ha demorat a fustigar aquests comentaris. Petro va insistir a presagiar tempestes. Va dir a més que l’horitzó és inquietant. "Miro al poble dividit a punt de matar-se com fa dos segles, estem partits per la meitat i és hora de reconèixer-nos, respectar-nos i acordar".
Veredicte final
La divisió també és el signe de l’escena política peruana. Sánchez, a diferència de Petro i Cepeda, no ha apuntat contra Washington a l’hora d’explicar els gairebé 45.000 vots de diferència en favor de Fujimori. La manipulació, va dir, ha sigut interna, i va apuntar especialment contra el Ministeri d’Exteriors.
L’Oficina Nacional de Processos Electorals (ONPE) va dir ahir que el veredicte final del segon torn del 7 de juny es coneixerà en les pròximes hores quan els Jurats Electorals Especials (JEE) es pronunciïn "sobre les actes observades". Segons Sánchez ha tingut lloc una mena de "frau" perquè es va reduir "la seguretat jurídica del sistema de votació" a l’exterior. A l’eliminar-se l’obligatorietat de la digitalització i l’escaneig immediat d’actes al concloure l’acte electoral, com va passar en el primer torn, ha passat una cosa que va afavorir Fujimori. "S’ha afectat greument la transparència", va afegir. Tant el partit de la filla de l’exautòcrata, Força Popular, com els mitjans de comunicació, li van retreure el canvi d’opinió. El dia de la contesa havia dit estar disposat a reconèixer el resultat, sense atenuants.
"La maniobra té un guió conegut. Pedro Castillo també va invocar la democràcia quan li convenia i va acabar fent un cop d’Estat que el va portar a la presó. Sánchez va ser el seu ministre, el seu candidat, va heretar el seu barret i, pel que sembla, va heretar també el seu manual de crisi: negar la realitat, acusar les institucions i traslladar la disputa als carrers. Fals demòcrata, igual que el seu mentor. Sánchez –va assenyalar el diari El Comercio en el seu editorial– demana anul·lar els vots de prop de 300.000 peruans que van sufragar legalment des de l’exterior, on Keiko Fujimori va guanyar amb amplitud. No presenta actes adulterades, no exhibeix peritatges, no cita cap observador internacional que hagi avalat la seva denúncia".
Els casos de Colòmbia i el Perú presagien una escena de possibles característiques similars al Brasil. Les eleccions són a l’octubre vinent. Luiz Inácio Lula da Silva treu un lleu avantatge a Flávio Bolsonaro. Trump ha donat mostres de les seves preferències i no falten tampoc els analistes que adverteixen sobre l’eventual "colombianització" d’una contesa que s’entreveu disputada i amb una loquacitat més gran del multimilionari republicà a mesura que s’acosti la votació. El Brasil és per ara el gran país díscol en una Sud-amèrica bolcada cap a Washington.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
- La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
- Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
- Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
- Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
- Joan-Enric Vives: 'No m’agrada quan la gent diu que ara tots els seminaristes són d’ultradreta
- Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»