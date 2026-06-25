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Els socialistes agafen aire després de comparèixer

Els socialistes agafen aire després de comparèixer

Els socialistes agafen aire després de comparèixer

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Luis Ángel Sanz

Madrid

En un entorn gairebé irrespirable, per les novetats de contínues i nombroses investigacions judicials i després de la sentència del Tribunal Suprem que ha condemnat l’exministre José Luis Ábalos a 24 anys de presó per corrupció, el debat al Congrés de Pedro Sánchez davant el PP i Vox, d’una banda, i els seus socis parlamentaris, de l’altra, va ser rebut ahir com un petit baló d’oxigen per un partit que se sent assetjat i en cures intensives. Com va assegurar un destacat diputat socialista a EL PERIÓDICO, "després del debat, agafem aire, però l’aigua puja cada vegada més".

La gran majoria de les fonts de la direcció del PSOE i dels diputats socialistes van lloar en conversa amb aquest diari la intervenció del president del Govern. Feia setmanes que els socialistes confiaven que la compareixença de Sánchez ahir i que el Comitè Federal de dissabte vinent podrien suposar el final de la pitjor etapa de la legislatura. Però ja ningú confia en res. I saben que en qualsevol moment poden rebre un altre cop. De moment, i davant el debat d’ahir, els socialistes van destacar que Sánchez va estar "fort", "tranquil" i "segur". "Dona la cara" i "no s’amaga", segons l’opinió de la majoria dels seus. Des de l’executiva federal destacaven "l’enorme resiliència del president" i que acaba transmetent una petita part d’aquesta fortalesa a un partit desmoralitzat.

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