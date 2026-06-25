Feijóo acusa el president de menystenir els socis de Govern
Abascal afirma que el líder dels socialistes maniobra per manipular els pròxims comicis
Mariano Alonso Freire
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, va anar directe al gra en la seva primera intervenció en el debat al Congrés sobre els casos de corrupció que esquitxen el PSOE. Va assegurar que els escàndols "no són pedres al camí", sinó la "corrupció" del partit de Pedro Sánchez. També el va comminar a dissoldre les Corts i convocar eleccions generals: "És l’únic que s’espera de vostè". Li va retreure la seva "supèrbia" i la seva "indignitat", després d’un discurs que va titllar de "míting". I va encoratjar, per primera vegada a l’hemicicle, la possibilitat que el president del Govern acabi sent imputat.El president del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, va ser directe al gra en la seva primera intervenció en el debat al Congrés sobre els casos de corrupció que esquitxen el PSOE. Va assegurar que els escàndols "no són pedres al camí, sinó la seva corrupció", li va etzibar a Pedro Sánchez; també el va comminar de nou a dissoldre les Corts i convocar eleccions generals, "és l’únic que s’espera de vostè"; li va retreure la seva "supèrbia" i la seva "indignitat", després d’un discurs, el del cap de l’Executiu, que va titllar de "míting"; i finalment, però no sens dubte menys important, va encoratjar, per primera vegada a l’hemicicle, la possibilitat que el president del Govern acabi sent imputat.
Un eventual escenari davant del qual li va preguntar obertament si evitaria que el Congrés dels Diputats concedís el suplicatori, el tràmit necessari perquè el Tribunal Suprem (TS) pugui investigar un parlamentari, que es va activar per última vegada en el cas de l’exministre de Transports José Luis Ábalos, condemnat a 24 anys de presó.Un eventual escenari davant del qual li va preguntar obertament si llavors evitaria que el Congrés dels Diputats concedís el suplicatori, el tràmit necessari perquè el Tribunal Suprem (TS) pugui investigar un parlamentari, que es va activar per última vegada en el cas de l’exministre de Transports José Luis Ábalos, ara condemnat a 24 anys de presó. Feijóo va retreure a Sánchez que hagués arribat "amb el seu ministre plenipotenciari condemnat" i li va dir amb sarcasme una de les seves afirmacions més emfàtiques, quan, aplaudit pel seu grup i els ministres socialistes (no així els de Sumar), va afirmar: "Com no hem de continuar". El líder de l’oposició li va etzibar: "¿Continuar delinquint?".Feijóo va retreure a Sánchez que hagués arribat "amb el seu ministre plenipotenciari condemnat" i li va replicar amb sarcasme una de les seves afirmacions més emfàtiques, quan aplaudit pel seu grup i els ministres socialistes (no així els de Sumar) va afirmar: "Com no continuarem". El líder de l’oposició li va etzibar en forma d’interrogació retòrica: "¿A continuar delinquint?".
El president del PP va tornar a posar el seu currículum polític com a garantia de neteja i honradesa, al·ludint als 13 anys al capdavant de la Xunta de Galícia. "Poso la meva pròpia experiència, la de no haver ficat mai la mà a la caixa", va sentenciar. Feijóo va al·ludir al discurs de Sánchez en la moció de censura a Mariano Rajoy el 2018, demanant-li amb sarcasme "disculpes pel plagi", per dir-li: "¿Què més ha de passar perquè entengui que la seva permanència en la Presidència del Govern és impossible?".El president del PP va tornar a posar el seu propi currículum polític com a garantia de neteja i honradesa, al·ludint als seus tretze anys al capdavant de la Xunta de Galícia. "Poso la meva pròpia experiència, la de no haver ficat mai la mà a la caixa", va sentenciar sobre això. Un punt que va aprofitar per apel·lar als socis de l’Executiu, recordant-los el seu recolzament a un president, va explicar, "per garantir la neteja institucional". Feijóo va al·ludir al discurs de Sánchez en la moció de censura a Mariano Rajoy l’any 2018, demanant-li per endavant i amb sarcasme "disculpes pel plagi", envers les seves mateixes paraules de llavors, dir-li: "¿Què més ha de passar perquè entengui que la seva permanència en la Presidència del Govern és impossible?".
Feijóo va assenyalar el president de l’Executiu i secretari general del PSOE com el "nexe corruptor". El líder popular va clamar: "Si han robat fins i tot en la pandèmia, si està imputat fins al seu far moral". Va al·ludir així a l’expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero. I va concloure, sobre Sánchez: "La responsabilitat política la té tot vostè". Es va referir d’aquesta manera a la decència com una "condició prèvia" als posicionaments ideològics i es va dirigir a Sánchez: "Quina desgràcia ha sigut vostè per a aquest país".A més de tot això, Feijóo va assenyalar el president i secretari general del PSOE com el "nexe corruptor". I va clamar: "Si han robat fins i tot en la pandèmia, si està imputat fins al far moral", va afirmar amb referència a l’expresident del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero. El líder dels populars va concloure sobre Sánchez: "La responsabilitat política la té tot vostè". I després d’al·ludir a la decència com una "condició prèvia" als posicionaments ideològics de cada actor de l’arc parlamentari, va tornar a dirigir-se a l’escó blau per dir-li a Sánchez: "Quina desgràcia ha sigut vostè per a aquest país".
"No em dona lliçons"
En el seu torn de rèplica, el líder del PP va abundar en els seus arguments, tot i que en un to més encès, amb què va presumir que sí que podia donar "lliçons" a Sánchez, i que ho faria mentre es "dediqui a la política". Va argumentar: "A mi no m’ha finançat la meva carrera cap magnat de la prostitució. A mi no m’han ficat a la presó cap número dos del meu partit i ningú del meu equip ha sigut investigat ni jutjat ni condemnat. No em dona lliçons, senyor Sánchez, no les accepto".En el seu torn de rèplica, el líder del PP va abundar en els seus arguments, tot i que en un to molt més encès, amb el qual va presumir que sí que li podia donar "lliçons" a Sánchez, i que ho faria "mentre em dediqui a la política". Una cosa que va argumentar així: "A mi no m’ha finançat la meva carrera cap magnat de la prostitució. A mi no m’han ficat a la presó cap número dos en el meu partit i ningú del meu equip ha sigut investigat ni jutjat ni condemnat. No em dona lliçons, senyor Sánchez, no les hi accepto". Una vegada més, Feijóo va tornar a apel·lar als socis i va assenyalar que Sánchez s’havia "rigut en directe" d’ells. "Senyors de Junts, diu que vostès no li donen suport, únicament l’han fet president", va afirmar en un dels moments més sarcàstics de la seva intervenció.A més d’això, Feijóo va tornar a apel·lar als socis i va assenyalar que Sánchez s’havia "conjudat en directe" d’ells. "Senyors de Junts, diu que vostès no el recolzen, únicament li han fet president" va afirmar en un dels moments més sarcàstics de la seva intervenció.
Després de Feijóo va intervenir el president de Vox, Santiago Abascal, com a representant del tercer partit a la Cambra baixa. El líder de l’extrema dreta va al·ludir al sogre de Sánchez, mort el 2024, i als seus negocis de saunes, una cosa en què també es va endinsar Feijóo. Tots dos van vincular de nou aquest negoci del pare de Begoña Gómez amb presumptes activitats delictives i amb els actuals casos de corrupció.Com ocorre sempre, a continuació de Feijóo va intervenir el president de Vox, Santiago Abascal, com a representant del tercer partit a la Cambra baixa. El líder de l’extrema dreta va al·ludir diverses vegades, com en ell és habitual, al sogre de Sánchez, mort el 2024, i als seus negocis de saunes, una cosa en què també va aprofundir Feijóo. Tots dos van vincular de nou aquest negoci del pare de Begoña Gómez amb presumptes activitats delictives o irregulars i amb els actuals casos de corrupció.
Abascal va acusar el president d’estar maniobrant per alterar de manera fraudulenta els resultats de les pròximes eleccions generals, implicant tercers països com Cuba. "Afirmo que ja ha arribat el pitjor. Pedro Sánchez, en connivència amb alguns dels seus còmplices en altres trames, està maniobrant per adulterar i maniobrar les pròximes eleccions i mantenir-se fraudulentament en el poder. Ho puc dir més clar: Sánchez està actuant per robar les pròximes eleccions a Espanya", va acabar assenyalant.Abascal, per la seva banda, va anar més enllà i va acusar el president d’estar maniobrant per alterar de manera fraudulenta en resultats de les pròximes eleccions generals, una cosa en què va arribar a implicar tercers països com Cuba. "Afirmo que ja ha arribat el pitjor. Pedro Sánchez, en connivència amb alguns dels seus còmplices en altres trames, està maniobrant per adulterar i maniobrar les pròximes eleccions i mantenir-se fraudulentament en el poder. Ho puc dir més clar: Sánchez està actuant per robar les pròximes eleccions a Espanya", va concloure.
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