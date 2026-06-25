Gómez entrega el passaport sense resposta a la queixa pel jutge Peinado
C. G. / T. C. F.
Begoña Gómez, dona del president del Govern, va entregar ahir el seu passaport al jutge que l’asseurà davant un tribunal del jurat per quatre presumptes delictes de corrupció. Ho fa sense que l’Audiència Provincial de Madrid hagi respost encara al recurs de queixa que va presentar la seva defensa intentant l’alçament de les mesures cautelars.Begoña Gómez, dona del president del Govern, ha entregat aquest dimecres el seu passaport al jutge que l’asseurà davant un tribunal del jurat per quatre delictes de corrupció. Ho fa sense que l’Audiència Provincial de Madrid hagi respost encara al recurs de queixa que va presentar la seva defensa buscant l’alçament de les mesures cautelars.
A més de la retirada del passaport, el jutge Juan Carlos Peinado va acordar per a la dona de Pedro Sánchez la prohibició de sortir d’Espanya i l’obligació de comparèixer cada 15 dies davant un jutge. La defensa de Gómez, que exerceix l’exministre Antonio Camacho, va titllar les argumentacions de "disparatades i ofensives".A més de la retirada de passaport, el jutge Juan Carlos Peinado va acordar per a la dona de Pedro Sánchez la prohibició de sortir d’Espanya i l’obligació de comparèixer cada 15 dies davant un jutge. Les argumentacions són qualificades de "disparatades i ofensives" per la defensa de Gómez que exerceix l’exministre Antonio Camacho.
Gómez va tornar a entrar als jutjats amb cotxe pel garatge "ja que hi ha un ambient hostil i de rebuig social evident, cosa que dona lloc que en ocasions es produeixin interpel·lacions i insults a través de megafonia, amb exhibicions de diverses pancartes, tant a l’entrada com a la sortida de la investigada", segons el decret firmat per la presidenta del Tribunal i Instància de Madrid.
Conclusió "ofensiva"
Quant a l’argument expressat pel titular de la plaça d’Instrucció número 41 de Madrid, en el sentit que escortes de la Moncloa podrien ajudar que s’escapés d’Espanya per no haver de comparèixer davant un tribunal del jurat, la defensa ho considera una conclusió "tan desbaratada com ofensiva" que la sola formulació evidencia la debilitat de l’argument que la sosté.Quant a l’argument expressat pel titular de la plaça d’Instrucció número 41 de Madrid, en el sentit que escortes de la Moncloa podrien ajudar que s’escapés d’Espanya per no haver de comparèixer davant un tribunal del jurat, la defensa ho considera una conclusió "tan desbaratada com ofensiva, i la seva sola formulació evidencia la debilitat de l’argument que la sosté".
Així ho remarca en el recurs de queixa davant els magistrats de l’Audiència. Incideix que donar per bo l’argument de Peinado "equivaldria a afirmar que el mateix Estat és incapaç de controlar els seus propis agents, i que la seguretat de l’Estat és, en si mateixa, un factor de risc per a l’administració de justícia".Així ho remarca en el recurs de queixa davant els magistrats de l’Audiència, al contingut del qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, en el qual incideix que donar per bo l’argument de Peinado "equivaldria a afirmar que el mateix Estat és incapaç de controlar els seus propis agents, i que la seguretat de l’Estat és, en si mateixa, un factor de risc per a l’administració de justícia".
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