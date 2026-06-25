Cas Zapatero
El jutge del cas Zapatero protegirà les gravacions d’acusats i testimonis i investigarà la filtració dels seus missatges amb ‘Gertu’
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Zapatero insisteix en la seva estratègia de mirar d’anul·lar la causa i aprofundeix en les causes de nul·litat, a les quals afegeix la vulneració del dret a jutge predeterminat per la llei
Cristina Gallardo
El jutge de l’Audiència Nacional que investiga José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Calama, ha reaccionat a la publicació aquest dimecres en els mitjans de comunicació del detall de les converses que l’expresident del Govern va mantenir amb la seva secretària, Gertrudis ‘Gertru’ Alcázar que sustenten l’últim informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), en el qual s’assenyala un altre presumpte tràfic d’influències en relació amb pagaments d’una empresa peruana a canvi de gestions amb l’exgovern bolivià.
Així, el jutge acorda «deduir testimoni dels particulars oportuns en ordre a l’esbrinament de les filtracions, el seu eventual caràcter delictiu i la identificació de les persones responsables, atesa la gravetat dels fets i el seu potencial encaix en tipus penals de revelació d’actuacions de caràcter reservat i la seva remissió a la Secció d’Instrucció del Tribunal de Instància de Madrid».
A més, el jutge adopta diverses mesures addicionals «de protecció», com la formació d’una peça d’«informació sensible» que s’integrarà per les gravacions audiovisuals de les declaracions personals es rebin, tant a testimonis com a investigats, en la present causa.
Zapatero demana nul·litat
Per la seva banda, la defensa de Rodríguez Zapatero insisteix en la seva estratègia de mirar d’anul·lar la causa en un nou escrit en el qual aprofundeix en les raons perquè sigui anul·lada. A les ja assenyalades sobre l’origen de les converses telefòniques en les quals se sustenten diversos indicis afegeix ara la vulneració del dret al jutge predeterminat per la llei. Es dona la circumstància que Calama no és el jutge titular del Jutjat Central d’Instrucció número 2 al qual va correspondre aquest assumpte i va substituir Ismael Moreno, que es va apartar per una relació que va mantenir amb un dels investigats en aquest procediment.
També considera irregular que la Fiscalia Anticorrupció obrís unes diligències preprocessals al marge dels jutges: «No són admissibles les investigacions paral·leles, ni el solapament dels que intervenen en la persecució penal», diu l’advocat de l’expresident en un recurs.
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