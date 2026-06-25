L’horitzó electoral i processal amplia la bretxa de Sánchez amb els seus aliats
El president de l’Executiu evita la contenció habitual amb els seus socis parlamentaris per passar a utilitzar l’atac com a estratègia de defensa
Iván Gil
El debat al Congrés sobre els casos de corrupció que assetgen el PSOE ha visibilitzat un punt d’inflexió en la deteriorada relació entre Pedro Sánchez i els socis d’investidura. El PNB i Junts havien elevat la pressió, però ahir la van escalar amb una duresa recíproca que va tornar el cap de l’Executiu. Va cridar especialment l’atenció la crítica del portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, que es va afegir a la dels postconvergents, els nacionalistes bascos i Podem. EH Bildu va quedar arraconada en la part del grup més afí, amb unes tesis equilibrades entre apujar les exigències contra la corrupció i el reconeixement del lawfare.El debat al Congrés sobre els casos de corrupció que assetgen el PSOE ha visibilitzat, a més del xoc total que venen protagonitzant el Govern i l’oposició, un punt d’inflexió en la deteriorada relació entre Pedro Sánchez i els socis d’investidura. PNB o Junts havien elevat en les últimes setmanes la seva pressió, però aquest dimecres la van escalar amb una duresa recíproca que es va encarregar de tornar el cap de l’Executiu. Especialment cridanera va ser la contundent crítica del portaveu de l’ERC, Gabriel Rufián, que es va sumar a la dels postconvergents, els nacionalistes bascos o Podem. EH Bildu va quedar arraconada a la part del grup més afí, amb unes tesis equilibrades entre elevar les exigències contra la corrupció i el reconeixement del ‘lawfare’.
Sánchez, per la seva banda, va evitar la contenció habitual amb els socis parlamentaris per utilitzar l’atac com a estratègia de defensa. Un enfrontament que allunya la possibilitat de tirar endavant la seva agenda, amb l’horitzó de presentar els Pressupostos tornant de l’estiu. "Va repartir", reconeixen fonts parlamentàries socialistes sense amagar sorpresa pel fet que Sánchez carregués contra els seus socis. La reacció a un escenari cada vegada més evident en què el líder del PSOE no compta amb el recolzament de la majoria de la Cambra.Sánchez, per la seva banda, va evitar la contenció habitual amb els encara socis parlamentaris per utilitzar l’atac com a estratègia de defensa. Un enfrontament que, almenys en el dia d’avui, allunya encara més la possibilitat de tirar endavant la seva agenda, amb l’horitzó de presentar els Pressupostos a la tornada de l’estiu. "VaRepartió", reconeixen fonts parlamentàries socialistes sense amagar certa sorpresa pel fet que Sánchez carregués contra els seus socis. La reacció a un escenari cada vegada més evident en què Sánchez no compta amb el recolzament de la majoria de la Cambra.
Junts i Podem, imprescindibles per a qualsevol votació, es van emportar la pitjor part en el capítol de retrets. Sánchez va arribar a desafiar els primers a presentar una moció de censura i, alhora, va qüestionar que haguessin recolzat en algun moment el Govern. Ho va fer després de la seva petició perquè s’apartés i deixés "que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir, de complir amb Catalunya i de complir amb els catalans". A les files socialistes van interpretar la petició de Junts com un intent de "desenganxar-se" d’una alternativa formada pel PP i Vox.Junts o Podem, imprescindibles per a qualsevol votació, es van emportar la pitjor part en el capítol de retrets. Sánchez fins i tot va arribar a desafiar els primers a presentar una moció de censura, mentre va qüestionar que haguessin recolzat en l’algun moment el Govern. Ho va fer després de la seva petició perquè s’apartés i deixés "que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir, de complir amb Catalunya i de complir amb els catalans". A les files socialistes van interpretar la petició de Junts com un intent de "desapegar-se d’una alternativa formada pel PP i Vox".
Estratègia de diferenciació
La Moncloa justifica el contraatac per part del cap de l’Executiu com una forma de defensa i rebutja la idea que els grups del bloc d’investidura deixin anar amarres de manera immediata. Assumeixen que l’horitzó electoral, que inclou els comicis municipals del maig del 2027, comporta una estratègia de "diferenciació" de la resta de partits. El context, que està marcat per la tempesta judicial, també hi influiria. A la Moncloa justifiquen el contraatac del cap de l’Executiu com una forma de defensa i rebutgen la idea que els grups del bloc d’investidura deixin anar amarres de forma immediata. El que sí que assumeixen és que l’horitzó electoral, al qual se sumen les municipals del maig del 2027, comporta una estratègia de "diferenciació" de la resta de partits amb què han anat de la mà. El context, marcat per la tempesta judicial, segons concedeixen, també influiria.
Les fonts de la Moncloa preveuen que la voluntat de desmarcar-se per part de socis s’intensificarà a partir del setembre. Confien a poder tirar endavant les votacions pendents més importants. Abans de l’aturada estival, se sotmetrà a convalidació el decret anticrisi amb les mesures per fer front als efectes econòmics de la guerra de l’Iran. El text s’està negociant i s’aprovarà en un Consell de Ministres dilluns que ve.Les mateixes fonts de la Moncloa preveuen que la voluntat de desmarcar-se per part de socis s’intensifiqui a partir del mes de setembre vinent. Amb tot, confien a poder tirar endavant les votacions pendents més importants. Abans de l’aturada estival, per exemple, se sotmetrà a convalidació el decret anticrisi amb les mesures per fer front als efectes econòmics de la guerra de l’Iran. El text encara s’està negociant i s’aprovarà en un Consell de Ministres dilluns que ve.
Per això els socialistes miren de normalitzar aquesta situació sense assumir que comença una llarga cursa electoral fins al 2027. Entre els socis es traslladava una certa decepció després de la compareixença de Sánchez. Sense explicacions ni compromisos, coincidien a replicar. Diversos portaveus van qüestionar el recurs de Sánchez a l’i tu més com a cuirassa davant el líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo.Per això els socialistes intentin normalitzar aquesta situació fins i tot sense assumir que comença una llarga cursa electoral fins al 2027. Entre els socis, no obstant, es traslladava decepció després de la compareixença de Sánchez. Sense explicacions ni compromisos, coincidien a replicar. Des de la tribuna alguns dels portaveus ja van qüestionar el recurs de Sánchez a l’"i tu més" desplegat com a cuirassa davant el líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo.
"La realitat és que ara estan més allunyats", apuntaven fonts del Govern després de la compareixença. Al grup socialista hi havia qui ironitzava sobre les pròximes votacions que tenien lligades. Malgrat la cruesa del debat, fonts socialistes miraven d’emmarcar-ho en una compareixença "molt particular" en què la resta de grups parlamentaris "han de pressionar i demanar explicacions" i en què el cap de l’Executiu havia de defensar-se’n."La realitat és que ara estan més allunyats", apuntaven fonts del Govern després de la compareixença. En el grup socialista hi havia qui ironitzava fent comptes sobre les pròximes votacions que tenien lligades per posar-les en quarantena. Malgrat la cruesa del debat, fonts socialistes miraven d’emmarcar-lo en una compareixença "molt particular" on la resta de grups parlamentaris "han de pressionar i demanar explicacions" i que el cap de l’Executiu s’havia de defensar davant d’això.
Sí que celebren que almenys amb els seus socis de coalició, Sumar, hauria quedat clar en el debat un tancament de files. Se censura en privat que discursos com els de Junts i Podem "estan fora de la realitat" per justificar les reaccions de Sánchez a les seves crítiques. "Per a vostè la raó, què vol que li digui", va despatxar Sánchez en el seu torn de rèplica a la portaveu dels liles, Ione Belarra, per haver-lo acusat d’afavorir el rearmament militar o un fals recolzament a Palestina. nSí que celebren que almenys amb els seus socis de coalició, Sumar, hauria quedat clar en el debat un tancament de files. Alhora se censura en privat que discursos com els de Junts o Podem "estan fora de la realitat" per justificar les reaccions de Sánchez a les seves crítiques. "Per a vostè la gossa grassa, que vol que li digui", va despatxar Sánchez en el seu torn de rèplica a la portaveu dels morats, Ione Belarra per acusar-lo d’afavorir el rearmament militar o un fals recolzament a Palestina.
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