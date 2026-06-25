Les primàries demòcrates donen un reconeixement a l’alcalde Mamdani
L’elecció serveix per definir el rumb de l’oposició a Trump de cara al 2028
María Mondéjar
L’alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, va guanyar ahir el plebiscit intern a les files demòcrates en el qual s’havien convertit les primàries per a les eleccions legislatives del novembre. Els tres candidats a qui el regidor recolzava van vèncer en una votació que suposa un reconeixement a l’ala més progressista del partit, la que representa Mamdani, i que compta ara amb legitimitat per agafar les regnes de l’oposició a Donald Trump durant la resta del seu mandat i de cara a les eleccions presidencials del 2028.
La importància de la ciutat, un dels escenaris més competitius en l’elecció de candidats al Congrés, es troba en la capacitat de l’alcalde per traduir la seva influència política en victòries electorals dels candidats als quals dona suport. I Mamdani ho ha aconseguit, ja que els seus tres candidats han acabat guanyant.
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