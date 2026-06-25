Meloni intenta rebaixar el xoc amb Trump i tornar a la "normalitat"
Irene Savio
La primera ministra italiana intenta refredar la crisi que Donald Trump va obrir la setmana passada amb els seus atacs verbals a Itàlia, per la poca implicació de Roma amb la guerra dels EUA contra l’Iran.Un comentari més àcid que sorneguer del ministre de Defensa italià resumia bé l’ambient a Roma després de "el divorci" de telenovel·la entre Donald Trump i Giorgia Meloni. Li van preguntar aquesta setmana si aniria a la recepció del 4 de juliol a l’ambaixada nord-americana a Roma. Guido Crosetto va respondre amb una altra pregunta: "¿Quan és? ¿Quin dia?". Li van dir que dijous. "Si tinc temps, hi aniré", va contestar. I va rematar: "Les hamburgueses sempre són molt riques". La pulla arribava just quan la primera ministra italiana intentava posar gel sobre la crisi que el mateix Trump va obrir la setmana passada amb els seus atacs verbals a Itàlia per la poca implicació de Roma amb la guerra dels EUA contra l’Iran.
La primera reacció de Meloni –"ni jo ni Itàlia supliquem" – va ser d’orgull ferit. Dies després, prefereix abaixar el to. "Ja he dit i reitero que no tinc intenció de continuar alimentant aquest enfrontament", va dir dimarts en una entrevista a un mitjà pròxim. "La nostra feina bilateral amb els EUA ha de tornar a la normalitat", va afegir. La relació entre els EUA i Europa sosté "un dels pilars extraordinaris de la força d’Occident"La primera reacció de Meloni –"ni jo ni Itàlia suplicem"– va ser orgull ferit". Dies després, prefereix abaixar el to. "Ja he dit i reitero que no tinc intenció de continuar alimentant aquest enfrontament", va dir dimarts en una entrevista a un mitjà pròxim al seu entorn. "La nostra feina bilateral amb els Estats Units ha de tornar a la normalitat", va afegir. La relació entre els EUA i Europa sosté "un dels pilars extraordinaris de la força d’Occident", va afegir la líder, que fins ara feia de pont diplomàtic entre Brussel·les i Washington.
- Els Bombers ajuden a baixar uns excursionistes que havien fet nit a una cova de Montserrat
- La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
- Síndria o meló? Quina fruita és més sana?
- Joan Jubany, germà d'Helena Jubany: 'No volia que cap dels meus pares morissin sense saber la veritat, i ha passat
- Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
- Joan-Enric Vives: 'No m’agrada quan la gent diu que ara tots els seminaristes són d’ultradreta
- Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona
- La greu malaltia que passa desapercebuda i creix cada vegada més: «Em deien que no tenia res i vaig arribar a pensar que era càncer»