"Mira quins viatges vaig fer a Veneçuela"
Els xats intervinguts a ‘Gertru’, la secretària de l’exdirigent del PSOE, revelen que ell era conscient que assumiria "una temporada per davant àcida".
C. G. / T. C. F. / M. M.
Els xats trobats per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia al telèfon de Gertrudis Gertru Alcázar, secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, revelen que dies després de la detenció del seu presumpte testaferro i amic, Julio Julito Martínez, l’11 de desembre del 2025, l’expresident socialista va començar a recollir informació per fer front a una possible investigació.Els xats trobats per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia al telèfon de Gertrudis ‘Gertru’ Alcázar, secretària de José Luis Rodríguez Zapatero, revelen que dies després de la detenció del seu presumpte testaferro i amic, Julio Martínez, l’11 de desembre del 2025, l’expresident socialista va començar a recollir informació per fer front a una possible investigació de la seva activitat.
Així doncs, el 16 de desembre, el president va preguntar a la seva secretària: "¿De quan és la primera factura d’AR?", per Anàlisi Rellevant, l’empresa que el tenia contractat com a consultor i que segons les investigacions presumptament li feia pagaments pel seu suposat tràfic d’influències simulant encàrrecs d’assessoria, segons assenyala la documentació obrant en el sumari. La seva assistent li respon: "24 de juny del 2020, d’un diàleg que vas fer amb Miguel", que podria fer al·lusió a Miguel Sebastián, exministre d’Indústria.
Un dia després, Rodríguez Zapatero es va interessar a conèixer quants viatges a Veneçuela havia fet entre el 2020 i el 2025, a què Gertru va respondre que un total de vuit, "dels quals tres han sigut processos electorals". Igualment, es va interessar per conèixer quin percentatge de l’IRPF se li aplicava, a què la seva secretària li va respondre que a les factures el 15%, i que al final aquest impost se situa entorn del 40%.
Indignació
Al veure publicada tota la intimitat de les converses amb la seva secretària i persona de confiança, la indignació es va apoderar de Rodríguez Zapatero. Des del seu entorn consideren que és una cosa terrible que estiguin circulant tota la seva agenda i els missatges intercanviats amb Gertru. "És terrorífic", denuncienAl veure publicat tota la intimitat de les converses amb la seva secretària i persona de confiança, la indignació es va apoderar del president Zapatero. En el seu entorn consideren que és tremend que hi sigui tota la seva agenda i els missatges intercanviats amb Gertru per allà circulant i publicant-se. "És terrorífic", denuncien.. Ja el dia 15 de desembre, coincidint amb la publicació al diari digital El Debate de una foto en què apareixia sortint d’un cotxe a El Pardo al costat de Martínez, Zapatero es va interessar per la situació dels seus col·laboradors. "¿Com esteu?", li va dir a Gertru, i ella va respondre: "Bé. Preocupada no per les dades sinó per la intencionalitat com es compten".Ja el dia 15 de desembre, coincidint amb la publicació al diari digital El Debate de una foto en la qual apareixia sortint d’un cotxe a El Pardo al costat de Julio Martínez, Zapatero es va interessar per la situació dels seus col·laboradors. "¿Com esteu?" li va dir a Gertu, a la qual cosa aquesta va respondre: "Bé. Preocupada no per les dades sinó per la intencionalitat com es compten. I per les llobes".
L’expresident del Govern i exlíder socialista assenyala que "tot això serà inevitable" i que s’ha d’assumir que tenen "una temporada per davant àcida". "L’important és estar junts, que us tingueu, que ens tinguem. La Judith (una altra treballadora de l’oficina de l’expresident) divendres i dissabte dur, però ahir i avui bé", assenyala.
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