Terratrèmol a Veneçuela
Mor a Caracas una ciutadana hispanoveneçolana pel sisme que ha sacsejat el país
Alazne Solabarrieta Lecea i Koldo Olalde, en un cartell de cerca després del terratrèmol
EP
Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 anys, nascuda a Caracas però d'ascendència basca, ha mort aquest dijous en el terratrèmol registrat al barri caraqueny de San Bernardino. El marit, Koldo Olalde, que es trobava amb ella, ha sobreviscut i ha estat rescatat en llitera, segons han informat a Europa Press fonts familiars.
Solabarrieta era neta de José María Solabarrieta, que va ser alcalde d'Ondarroa (Biscaia) durant la Segona República i es va haver d'exiliar a Veneçuela.
Allà va néixer Alazne, cosina de María Esther Solabarrieta, exdirectora d'Aigües del Govern Basc i exdiputada foral d'Acció Territorial i Medi Ambient de Biscaia. La difunta té dos fills, Alazne i Ilargi.
El nord de Veneçuela ha patit dos forts terratrèmols de magnituds 7,2 i 7,5, que a primera hora del matí havien provocat almenys una trentena de morts i 700 ferits.
- La Federació Catalana de Futbol reitera a la família del petit Luca, de Castellnou, que no pot jugar en una categoria inferior a la de la seva edat
- Què passa realment en la teva pell si utilitzes la Nivea de llauna blava? Els experts de l'OCU avaluen la seva capacitat hidratant
- Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja que ha obligat a confinar tot el poble
- Joan-Enric Vives: 'No m’agrada quan la gent diu que ara tots els seminaristes són d’ultradreta
- Rescaten amb helicòpter tres excursionistes que havien anat a pujar el Comabona
- Dominica Díez, psicòloga, alerta: 'Veiem una generació de nens amb menys paciència i més irritabilitat
- El 'chemsex' es reactiva a la Catalunya central per la revetlla de Sant Joan
- Estabilitzat l'incendi d'Odèn que s'havia declarat en una zona de difícil accés