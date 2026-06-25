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Terratrèmol a Veneçuela

Mor a Caracas una ciutadana hispanoveneçolana pel sisme que ha sacsejat el país

Alazne Solabarrieta Lecea i Koldo Olalde, en un cartell de cerca després del terratrèmol

Alazne Solabarrieta Lecea i Koldo Olalde, en un cartell de cerca després del terratrèmol

Alazne Solabarrieta Lecea i Koldo Olalde, en un cartell de cerca després del terratrèmol / CEDIDA A EUROPA PRESS

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EP

Bilbao

Alazne Solabarrieta Lecea, de 65 anys, nascuda a Caracas però d'ascendència basca, ha mort aquest dijous en el terratrèmol registrat al barri caraqueny de San Bernardino. El marit, Koldo Olalde, que es trobava amb ella, ha sobreviscut i ha estat rescatat en llitera, segons han informat a Europa Press fonts familiars.

Solabarrieta era neta de José María Solabarrieta, que va ser alcalde d'Ondarroa (Biscaia) durant la Segona República i es va haver d'exiliar a Veneçuela.

Allà va néixer Alazne, cosina de María Esther Solabarrieta, exdirectora d'Aigües del Govern Basc i exdiputada foral d'Acció Territorial i Medi Ambient de Biscaia. La difunta té dos fills, Alazne i Ilargi.

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