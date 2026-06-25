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Sismologia

L'alerta de Feliciano De Santis, president de la Societat Veneçolana de Geòlegs: "Hi poden haver rèpliques amb una magnitud pròxima a 5"

El terratrèmol a Veneçuela, en imatges.

El terratrèmol a Veneçuela, en imatges. / Ronald Peña R / EFE

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El Periódico

Després del doble terratrèmol, de magnituds 7,2 i 7,5 en l’escala de Richter, que ha sacsejat diverses regions de Veneçuela dimecres a la matinada a dijous, la comunitat científica tem que puguin produir-se rèpliques en les pròximes hores.

El president de la Societat Veneçolana de Geòlegs (SVG), Feliciano De Santis, ha afirmat que podrien produir-se nous sismes de magnituds pròximes a cinc, segons recull el mitjà veneçolà ‘El Universal’. Després, podrien produir-se també altres tremolors de menor intensitat, un efecte comú després de terratrèmols de gran magnitud.

«Tots hem de ser solidaris i molt patriotes en aquest moment per ajudar el que ho necessiti», va afegir en declaracions per a aquest mitjà.

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El balanç de víctimes pel «doblet sísmic», nom que rep aquest fenomen en què s’allibera tal quantitat d’energia que un terratrèmol precedeix un altre amb tot just segons de diferència –en aquest cas, 39 van ser els segons que van separar el primer del segon–, ascendeix de moment a 32 morts i més de 700 ferits.

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