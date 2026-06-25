El PP no pot atraure Junts malgrat el seu distanciament de l’Executiu
El partit de Puigdemont reprotxa als populars la gestió de la llei d’amnistia / El PNB retreu a Feijóo els seus pactes amb Vox
M. A. F.
Si la setmana passada la presentació gairebé alhora de dues esmenes per part del Grup Popular i el de Junts va evidenciar una certa coordinació entre les dues formacions, aquest miratge sembla haver-se esvaït ara. Ni tan sols la fissura entre el president del Govern i els seus aliats parlamentaris que el debat sobre la corrupció va evidenciar ahir al matí al Congrés van permetre a Alberto Núñez Feijóo atraure alguna cosa més als independentistes catalans.Si la setmana passada la presentació gairebé alhora de dues esmenes per part del Grup Popular i el de Junts va evidenciar una certa coordinació, fins i tot entre bambolines, entre les dues formacions –separades per un abisme en moltes qüestions de fons però unides en la seva comuna exigència a Pedro Sánchez que convoqui eleccions– aquest miratge sembla haver-se esvaït ara. Ni tan sols la fissura entre el president del Govern i els seus socis parlamentaris que el debat parlamentari sobre la corrupció va evidenciar aquest dimecres li va permetre a Alberto Núñez Feijóo atraure alguna cosa més als nacionalistes catalans.
A ells, i al PNB, va anar dirigit un missatge del líder del PP al final de la seva primera intervenció des de la tribuna d’oradors, just després del discurs inicial de Sánchez. "Per la decència que representa aquesta Cambra hauríem de fer fora el Govern amb una moció de censura. Per mi, avui mateix. I a continuació li estaríem donant la veu al poble en unes eleccions que Sánchez es nega a convocar", va afegir adreçant-se als grups liderats per la portaveu penebista, Maribel Vaquero, i per la de Junts, Míriam Nogueras.A ells, i al Partit Nacionalista Basc (PNB) va ser dirigit un missatge del president del Partit Popular (PP) al final de la seva primera intervenció des de la tribuna d’oradors del Congrés dels Diputats, just després del discurs inicial de Sánchez. "Per la decència que representa aquesta Cambra hauríem de fer fora el Govern amb una moció de censura. Per mi, avui mateix. I a continuació li estaríem donant la veu al poble en unes eleccions que Sánchez es nega a convocar", va dir adreçant-se als grups liderades per la portaveu penebista, Maribel Vaquero, Maribel Vaquero, i per la de Junts, Míriam Nogueras.
Però en cap de les dues, que com és preceptiu intervenien posteriorment, va trobar excessives complicitats. Vaquero li va retreure els seus "acords amb la ultradreta" i Nogueras es va despenjar amb una proposta que feia dies que circulava: que Sánchez dimiteixi i s’elegeixi un altre president pel Parlament en una nova sessió d’investidura. "Senyor Sánchez, dimiteixi i permeti que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir, de complir amb Catalunya i de complir amb els catalans", li va plantejarPerò en cap de les dues, que com és preceptiu intervenien posteriorment, va trobar excessives complicitats. Vaquero li va retreure els seus "acords amb la ultradreta" i Nogueras es va despenjar amb una proposta que portava dies circulant, la que Sánchez dimiteixi i s’elegeixi un altre president pel Parlament en una nova sessió d’investidura. "Senyor Sánchez, aparta’s i deixi que aquest Parlament posi algú que sí que tingui la capacitat de complir, de complir amb Catalunya i de complir amb els catalans", li va plantejar.
Moció, "una cosa seriosa"
Una idea que la direcció nacional del PP rebutja de ple. "Nosaltres no entrarem a donar cap capot d’aquest tipus, una moció de censura és una cosa seriosa i qui es presenti ha de tenir una ratificació de les urnes", expliquen fonts populars. Des de Génova reiteren el seu compromís que si hi hagués suport per a una moció es convocarien eleccions immediatament. Asseguren que són els socis els que han de pensar si val la pena fer el pas, fins i tot a costa de coincidir en una votació amb Vox, o continuar donant explicacions pels escàndols que assetgen el Govern.
Ahir a la tarda, un cop més al Congrés, Junts va evitar prendre la paraula en el debat de la moció del PP que reclama la convocatòria electoral anticipada, i que la Mesa amb majoria del PSOE i Sumar va descafeïnar la setmana passada al tombar les esmenes del PP i de Junts. L’única cosa que es votarà d’aquesta iniciativa, en l’última jornada de ple avui, és instar el president a presentar una moció de confiança i sotmetre-s’hi.
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