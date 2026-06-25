El PP es queda sol amb Vox al Senat en la petició d’eleccions
Junts decideix no participar en la votació, i ERC, EH Bildu i el PNB hi voten en contra
Miguel Ángel Rodríguez
Pedro Sánchez compareixia al Congrés, defensant la pulcritud del seu partit i del seu entorn, quan el Partit Popular va arrencar el debat al Senat per demanar al president del Govern que convoqui eleccions de manera immediata davant els presumptes casos de corrupció que planen sobre els socialistes. Unes hores després, amb Sánchez encara parlant, la Cambra alta va aprovar aquesta exigència –vetada la setmana passada al Congrés– amb la majoria absoluta dels populars i els quatre senadors de Vox. Cap soci va recolzar la iniciativa, ni tan sols Junts, els parlamentaris dels quals no van participar en la votació. Falta per veure què faran avui, quan el PP insti Sánchez a sotmetre’s a una qüestió de confiança.Pedro Sánchez compareixia al Congrés, defensant la pulcritud del seu partit i del seu entorn i reduint tot a José Luís Ábalos, quan el Partit Popular ha arrencat el debat al Senat per demanar al president del Govern que convoqui eleccions de manera immediata davant els presumptes casos de corrupció que el sotgen. Unes hores després, amb Sánchez encara parlant, la Cambra alta ha aprovat aquesta exigència –vetada la setmana passada al Congrés– amb la ja habituals majoria absoluta dels populars i els quatre senadors de Vox. Cap soci ha recolzat la iniciativa, ni tan sols Junts, els parlamentaris dels quals no han participat en la votació. Falta per veure què faran aquest dijous, quan sigui al Congrés on el PP insti Sánchez a sotmetre a una qüestió de confiança.
Una setmana després que el PSOE i Sumar fessin ús de la majoria que tenen a la Mesa de la Cambra baixa per evitar que l’hemicicle es pronunciés sobre un avançament electoral, el PP va estendre una catifa vermella al Senat a aquest debat. "Aquesta no és una moció contra un Govern; és una moció en defensa de la democràcia. Un govern governa mentre té la confiança de la Cambra", va assenyalar la portaveu del PP, Alicia García.Una setmana després que PSOE i Sumar fessin ús de la seva majoria a la Mesa de la Cambra baixa per evitar que l’hemicicle es pronunciés sobre un avenç electoral, el PP ha posat una alfombra vermella al Senat a aquest debat. "Aquesta no és una moció contra un Govern, és una moció en defensa de la democràcia. Un Govern governa mentrestant té la confiança de la Cambra", ha sentenciat la portaveu del PP, Alicia García, abans d’assenyalar que aquesta és "la fase terminal del sanchisme".
La dirigent popular va posar sobre la taula la condemna de 24 anys a l’exministre José Luis Ábalos i les investigacions judicials a la dona de Sánchez, Begoña Gómez, i al germà del president mateix, David Sánchez. "El senyor Sánchez ha d’afrontar les conseqüències i les responsabilitats polítiques", va etzibar al grup socialista.La dirigent popular ha posat sobre la taula la condemna de 24 anys a l’exministre de Transports i les investigacions judicials a la dona de Sánchez, Begoña Gómez, i al germà del mateix, David Sánchez. "El senyor Sánchez ha d’afrontar les conseqüències i les responsabilitats polítiques", ha etzibat al grup socialista, reclamant una vegada més l’avanç electoral. Gairebé alhora, des de la tribuna d’oradors del Congrés, era Alberto Núñez Feijóo el que li deia directament a la cara a Sánchez que convoqués eleccions.
Un "circ"
Junts, que s’esperava que fos el millor aliat del PP en aquesta votació, va preferir no participar-hi. El portaveu postconvergent, Eduard Pujol, va acusar Sánchez de no haver volgut "canviar res de l’Estat profund" i els socialistes de ser uns "incomplidors de sèrie". "Això és un circ, el circ de Pedro Sánchez i alguns saltimbanquis que encara li riuen les gràcies", va denunciar.Junts, que s’esperava el millor aliat del PP en aquesta votació, ja que una de les esmenes vetades la setmana passada al Congrés demanant eleccions era seva, ha preferit no participar en la votació. El portaveu postconvergent, Eduard Pujol, ha acusat Sánchez de no haver volgut "canviar res de l’estat profund" i de ser uns "incomplidors de sèrie". "Això és un circ, el circ de Pedro Sánchez i alguns saltimbanquis que encara li riuen les gràcies", ha denunciat per rematar amb un "convoqui eleccions", tot i que després no ha recolzat la petició. "És clar que volem eleccions, però també volem, i ho he dit mil vegades, respecte, democràcia i veritat perquè són la base fonamental de la prosperitat", va explicar al defensar una esmena a la moció que demanava l’aplicació de la llei d’amnistia a Carles Puigdemont. "El PP ens vol còmplices, però ens censuren", va rematar, donant a entendre que el sí del PP a la seva esmena, cosa que no va passar, era el pagament per recolzar el text dels populars."És clar que volem eleccions, però també volem, i ho he dit mil vegades, és respecte, democràcia i veritat perquè són la base fonamental de la prosperitat", ha explicat en un moment de la seva intervenció en què ha defensat una esmena a la moció en la qual demanaven l’aplicació de la llei d’amnistia a Carles Puigdemont. "El PP ens vol còmplices, però ens censuren", ha rematat, donant a entendre que el ‘sí’ del PP a la seva esmena, una cosa que no ha passat, era el pagament per recolzar el text dels populars.
Per part dels socis més lleials, ERC i EH Bildu, el Govern va rebre una bona estirada d’orelles, sense reclamar eleccions. La portaveu dels republicans catalans, Sara Bailac, va demanar "mesures valentes contra la corrupció" i va acusar el PP de voler fer "soroll".Per part dels socis més lleials, ERC i EH Bildu, el Govern ha rebut una estirada d’orelles, però sense que li reclamin les eleccions. La portaveu dels republicans catalans, Sara Bailac, ha admès que la sentència d’Ábalos és d’"una extremada gravetat" i que demostra que el PSOE té un problema no ha sabut afrontar. Així, ha demanat que adoptin "mesures valentes contra la corrupció", però, alhora, ha confrontat amb el PP, al qual ha acusat de voler fer "soroll". I, igual com ha fet Gabriel Rufián al Congrés, ha demanat al Govern que doti de contingut la legislatura. La senadora d’EH Bildu, Idurre Bideguren, va assenyalar que donar el poder al PP no pot ser una "alternativa". La portaveu del PNB, Estefanía Beltrán, va declinar participar en el debat; els seus senadors hi van votar en contra. nadora d’EH Bildu, Idurre Bideguren, també ha assenyalat que donar el poder al PP no pot ser una "alternativa" als casos de corrupció del Govern. "Estem davant un moment crucial de la legislatura i, tal com hem demostrat fins ara des d’EH Bildu, serem exigents i responsables al mateix temps, demostrant amb exemplaritat que no tots som iguals i continuarem treballant la nostra agenda per avançar en sobirania", ha sentenciat. Res ha dit sobre l’assumpte el PNB. El seu portaveu, Estefanía Beltrán, ha declinat participar en el debat, els seus senadors hi han votat en contra.
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