Sánchez eludeix explicacions i denuncia "assetjament" contra la dona i el germà
El president del Govern encapsula els escàndols en «persones molt concretes» i nega que hi hagi finançament il·legal del PSOE / Acusa al Congrés Feijóo de tolerar i beneficiar-se de la corrupció
Iván Gil
Ni corrupció generalitzada, ni finançament il·legal ni res nou en la tempesta judicial que durant les últimes setmanes ha descarregat sobre el PSOE i el Govern. El president del Govern, Pedro Sánchez, va centrar la seva compareixença al Congrés sobre la corrupció a intentar rebaixar la magnitud dels casos que l’assetgen. Així, els va delimitar al que ha anomenat en diverses ocasions "antiga Secretaria d’Organització" del PSOE, formada per José Luis Ábalos i Santos Cerdán. "En aquest mateix grup operava la senyora Leire Díez, que hauria fet gestions presumptament irregulars per investigar servidors públics", va relacionar.
"Persones molt concretes que es van aprofitar del seu pes dins el PSOE i el Govern per guanyar diners", se’n va desvincular, per negar finançament il·legal en el seu partit, la línia vermella marcada pels socis parlamentaris. Sense restar gravetat a aquests fets, sobretot a la sentència per comissions en contractes de mascaretes contra l’exministre, que va dir respectar perquè "no hi ha d’haver impunitat de persones corruptes", va encapsular en la mateixa trama els casos mascaretes o Leire Díez.
Defensa de la seva actuació
Una trama sobre la qual va defensar, no obstant, haver actuat ja abans d’iniciar-se la instrucció amb la seva expulsió de les files socialistes. "Quan es va descobrir el cas, no vam fer un pas al costat, sinó un al davant. Vaig demanar disculpes. Vam expulsar immediatament els investigats. Vaig comparèixer davant ses senyories. Vam posar al servei de la justícia i les forces de seguretat tota la informació requerida", va enumerar, situant sempre el seu origen en el passat, "ja fa més de dos anys i els extrems de les quals van revelant-se a poc a poc a poc". Donant per assumida així tota responsabilitat política. "La degradació ja ha passat. El que presenciarem en els pròxims mesos és la seva persecució i la seva purga", va recalcar.
Sobre la investigació a l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero, el cap de l’Executiu va tornar a insistir en la confiança en la seva presumpció d’innocència, però va centrar el tret en el rescat a l’aerolínia Plus Ultra. Va defensar que el crèdit va ser "plenament legítim" i "de conformitat amb la llei". Després de recalcar que Zapatero fa "15 anys que no ostenta un càrrec públic", ho va emmarcar tot en la "legalitat de la seva activitat privada".
Davant la pressió política, a la qual va acusar "de barrejar i equiparar per confondre la gent i crear una sensació de corrupció generalitzada que no existeix", va utilitzar el comodí de la guerra bruta judicial en els casos de la seva dona, Begoña Gómez, i del seu germà, David Sánchez. Els va definir com a casos que es "construeixen sobre acusacions infundades i un patró d’assetjament i demolició similar" que s’ha vist "en altres països occidentals".
En la intervenció inicial, de tot just mitja hora, el cap de l’Executiu va tornar a incidir: "No vaig conèixer mai ni hauria tolerat cap d’aquestes pràctiques", amb referència als casos relacionats amb Ábalos i Cerdán i la trama de Leire Díez. "Jo no faig el que d’altres sí que em van fer a mi, a la meva família i desenes de càrrecs públics per part del Govern del Partit Popular", va contraatacar.
En la seva contraofensiva per justificar "continuar" al capdavant de l’Executiu, Sánchez es va referir a "una sèrie d’accions coordinades que busquen debilitar el Govern mitjançant atacs personals, campanyes de desinformació i mentides". Davant d’aquest panorama, va afegir: "Per a mi la pregunta no és si hem de continuar. La pregunta és com no ho farem". "Continuem governant per als qui necessiten que aquest país avanci", va concloure.
Sense acceptar lliçons
Anticipant-se a la petició de dimissió i de convocatòria electoral per part del líder de l’oposició, Alberto Núñez Feijóo, va buscar deslegitimar les seves lliçons i va recórrer a l’i tu més: "No parlin de clavegueres quan vostès estan sent jutjats en aquest mateix instant per muntar tota una policia patriòtica amb què van espiar, durant anys, més d’un centenar de rivals polítics i periodistes i amb qui van fabricar proves falses contra ells". Després d’això, va criticar que es refereixin a aquest Govern com el més corrupte de la història quan els populars "tenen més de 30 casos oberts amb 150 implicats".
En la rèplica va redoblar l’i tu més davant el PP relatant els casos en contra seu i acusant el seu president de "tolerar" i fins i tot "beneficiar-se" de la corrupció fins al punt que Sánchez va optar per l’estratègia del bumerang: "Vostè és el passat i el futur de la corrupció", va dir, per concloure que "no és el final de la corrupció, és la tornada".
"Vostè no juga net, no ha jugat mai net en la seva activitat política", li va replicar a un impassible líder de l’oposició en el seu escó, fins i tot mostrant en ocasions la seva sorpresa pel que estava sentint i alguns somriures irònics.
Sánchez va posar especialment el focus en la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i la investigació a la seva parella, Alberto González Amador. "Fustiguen la meva dona per emportar-se zero euros de la seva feina i protegeixen els que s’emporten milions", va retreure.
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