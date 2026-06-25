Sisme devastador
Pales, carretons i mans per rescatar els atrapats pel doble terratrèmol a Veneçuela: «Tot ho vam fer a pulmó»
Places, avingudes i cotxes es converteixen en improvisats dormitoris a Caracas davant la destrucció provocada per les tremolors
Última hora del terratremol a Veneçuela, en directe: mapa de l’epicentre, morts, ferits i desapareguts
Bárbara Agelvis Maza (EFE)
Els veneçolans dormen la matinada d’aquest dijous en matalassos estesos sobre l’asfalt o refugiats dins dels seus vehicles als carrers, enmig del temor per les rèpliques dels dos grans terratrèmols de 7,2 i 7,5 que van tenir lloc dijous al país.
La incertesa davant l’avaluació de danys manté la població en alerta i, de fet, molts dels que havien decidit tornar a casa seva, malgrat els danys en façanes, van tornar als carrers davant algunes rèpliques menors.
Mentrestant, el personal de rescat continua en tasques de recerca de supervivents als edificis esfondrats en zones de l’oest de la capital veneçolana, com El Paraíso, San Bernardino i Maripérez ,i de l’est com Los Palos Grandes, una de les comunitats més sísmiques de la ciutat, i on s’han observat abundants danys estructurals.
Les maquinàries han començat a arribar a les zones afectades, després de diverses hores de rescat amb pales, carretons i el mateix cos humà. «Tot ho vam fer a pulmó», va dir Maikel Rincón a Efe, després de rescatar un jove de 17 anys a Maripérez.
«Un veí va passar corrent dient que havia caigut el bloc i quan vam venir això ja havia caigut i els veïns ens vam ficar i quan vam començar a escoltar els crits hi havia persones a baix ficades, vam començar a treure la runa i va ser quan vam treure el Fabián, un jovenet que té com 17 anys i [...] lamentablement tota la seva família va morir allà tapejada», va indicar. Rincón va explicar a més que es van emportar una persona ferida en ambulàncies.
Segons l’últim balanç oficial ofert per la presidenta encarregada de Veneçuela, Delcy Rodríguez, almenys 32 persones han perdut la vida i més de 700 van resultar ferides com a conseqüència de dos terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 que van sacsejar el Carib del país, els quals van causar danys materials encara no quantificats.
Rodríguez va assenyalar que La Guaira, un estat costaner al nord del país i veí a Caracas, és l’estat més afectat pels terratrèmols registrats aquest dimecres, a l’advertir que hi ha «desenes» d’edificis col·lapsats.
El Centre Nacional d’Alerta de Tsunamis dels Estats Units va explicar que les dues tremolors van conformar un «doblet sísmic», un fenomen en el qual dos terratrèmols de gran magnitud passen amb pocs segons de diferència a la mateixa zona.
El Sistema d’Alerta de Tsunamis va cancel·lar, hores després d’emesa, l’alerta per a Puerto Rico i les illes Verges nord-americanes després del terratrèmol registrat a prop de les costes de Veneçuela.
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