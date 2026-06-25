Decretat l’estat d’emergència
Veneçuela busca a la desesperada els desapareguts pels terratrèmols: «Antonio, la mare és aquí!»
Dos terratrèmols de magnitud 7,2 i 7,5 sacsegen Veneçuela i deixen almenys 32 morts
Bárbara Agelvis Maza (EFE)
Milers de persones s’aglomeren en la nit d’aquest dimecres als carrers de Caracas després dels terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2 que han tingut lloc a Veneçuela, que han deixat nombrosos edificis esfondrats i façanes amb esquerdes.
Les autoritats encara no han ofert un informe de danys o de ferits i morts, tot i que l’alcalde del municipi de Caracas de Chacao, Gustavo Duque, va confirmar víctimes fatals, sense precisar-ne una xifra.
Al barri Los Palos Grandes, a l’est de la capital veneçolana, centenars de persones es mantenien al voltant de dos edificis esfondrats.
Veïns, així com funcionaris de Protecció Civil i de la policia del municipi de Chacao intenten treure possibles sobrevivents. No hi ha maquinària, només un parell de plantes elèctriques per intentar il·luminar el lloc del desastre.
«Necessitem testos buits, (ampolles d’)aigües petites potables per llançar-les a la gent que és a sota (la runa)», criden algunes de les persones que recolzen en les tasques de rescat.
«Hi ha gent viva, necessitem baldes per carregar i moure la runa. Hi ha gent viva», responen, d’altra banda, altres veïns.
Enmig de les tasques una dona clamava pel seu fill. Entre llàgrimes, desesperada, cridava el seu nom: «Antonio, la mare és aquí!». Li tremolaven les mans, caminava d’un costat a l’altre. Fins al lloc es van traslladar desenes de policies i funcionaris de Protecció Civil per custodiar.
A alguns carrers d’aquesta zona, un altre edifici es va esfondrar a prop de la plaça d’Altamira, ubicada igualment a l’est de Caracas i part del municipi Chacao, considerat una zona sísmica. Fins allà van arribar diverses ambulàncies per recolzar els rescatistes i els voluntaris en el rescat de possibles atrapats.
Segons el sistema oficial d’alerta de tsunamis dels Estats Units, dos forts terratrèmols van sacsejar aquest dimecres el Carib veneçolà amb tot just 39 segons de diferència, en una seqüència sísmica l’esdeveniment principal del qual va ser un sisme de magnitud 7,5.
El Centre Nacional d’Alerta de Tsunamis dels Estats Units va explicar que les dues tremolors van formar un «doblet sísmic», un fenomen en el qual dos terratrèmols de gran magnitud passen amb pocs segons de diferència a la mateixa zona.
El Sistema d’Alerta de Tsunamis va cancel·lar l’alerta emesa per a Puerto Rico i les illes Verges nord-americanes després dels moviments tel·lúrics a les costes de Veneçuela.
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