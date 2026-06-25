La UDEF apunta a un cobrament de Zapatero per influir per un grup peruà
Un informe apunta que l’expresident va rebre 200.000 euros per mediar amb Bolívia
Cristina Gallardo
Un informe aportat al jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama per la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia revela que l’expresident José Luis Rodríguez Zapatero va cobrar 200.000 euros per reunir-se amb l’expresident de Bolívia Luis Arce per salvar el grup peruà Gloria d’una sanció d’un total de 100 milions de dòlars.Un recent informe aportat al jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama per part de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) de la Policia revela que José Luis Rodríguez Zapatero va cobrar 200.00 euros per reunir 200.00 euros per reunir-se amb l’expresident de Bolívia, Luis Arce, per salvar el grup peruà Gloria d’una sanció de 100 milions de dòlars.
Les conclusions de la Policia són resultat de l’anàlisi dels dispositius confiscats a la secretària de l’expresident, Gertrudis Gertru Alcázar, i acrediten que els 200.000 euros abonats a Rodríguez Zapatero procedien de Focus Social Research, vinculats a interessos del Grup Gloria, per gestions amb altes autoritats bolivianes, que van ser "camuflats" en treballs de consultoria. La gestió va ser fructífera, ja que el Tribunal Constitucional bolivià va acceptar el recurs d’empara de l’empresa.Les conclusions de la Policia són resultat de l’anàlisi dels dispositius confiscats a la secretària de l’expresident, Gertrudis ‘Gertru’ Alcázar, i acrediten que els 200.000 euros abonats a Rodríguez Zapatero procedien formalment de Focus Social Research,vinculats a interessos del Grup Gloria, per gestions i contactes amb altes autoritats bolivianes, que van ser "camuflats" en treballs de consultoria i intermediació. La gestió va ser fructífera, ja que el Tribunal Constitucional bolivià va acceptar el recurs d’empara de l’empresa.
Les persones darrere d’aquests pagaments, afegeix la UDEF, provaven d’intervenir o influir a favor d’aquest grup empresarial en diversos litigis milionaris amb l’administració pública de Bolívia. Zapatero s’hauria reunit o contactat amb els ministres d’Economia i Justícia bolivians i amb el procurador General de l’Estat.Les persones darrere d’aquests pagaments, afegeix la UDEF, provaven d’intervenir o influir a favor d’aquest grup empresarial en diversos litigis milionaris mantinguts amb l’Administració Pública de Bolívia. A més de Arce, Zapatero s’hauria reunit o contactat amb els ministres d’Economia i Justícia bolivians i amb el Procurador General de l’Estat, el fiscal general del país sud-americà.
Per als agents, els fets que són analitzats en aquest informe, que té data de dilluns passat, apuntalen els indicis de l’existència d’una organització criminal liderada per Zapatero que, "aprofitant els seus contactes i ascendència pública internacional, s’hauria dedicat a l’exercici d’influències amb un caràcter il·lícit en benefici de diferents clients".Per als agents, els fets analitzats en aquest informe, que té data de dilluns passat, apuntalen els indicis de l’existència d’una organització criminal, liderada per Rodríguez Zapatero que, "aprofitant els seus contactes i ascendència pública internacional, es dedicaria a l’exercici d’influències de caràcter il·lícit en benefici de diferents clients".
En el marc de la presumpta organització criminal, Gertru tindria un paper rellevant, d’acord amb la informació obtinguda de les seves terminals mòbils. Es va constatar la seva intervenció en la gestió de les comunicacions, l’intercanvi de documentació i l’agenda de Rodríguez Zapatero en relació amb l’exercici d’influènciesEn el marc d’aquesta presumpta organització criminal, ‘Gertru’ tindria un paper rellevant, d’acord amb la informació obtinguda dels seus terminals mòbils, "constatant-se la seva intervenció en la gestió en les comunicacions, l’intercanvi de documentació, l’agenda de Rodríguez Zapatero en relació amb el referit exercici d’influències i amb prou coneixement del desenvolupament".. Les dades obtingudes del telèfon confiscat revelen diversos contactes amb la ministra de la Presidència de Bolívia, María Nela Prada, i amb la cap de gabinet del president de Bolívia, Fabiola Consuelo Salazar. La secretària de Rodríguez Zapatero va obtenir confirmació de la reunió prevista entre l’expresident Arce i Rodríguez Zapatero, i una altra trobada amb el llavors ministre d’Economia Marcelo Montenegro. Totes dues van tenir lloc el 15 de setembre del 2024.
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