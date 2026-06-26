Un advocat de la trama de Leire Díez admet reunions a la fiscalia
Jacobo Teijelo, defensor de Santos Cerdán, va rebre pagaments del PSOE i es va reunir dos cops amb la mà dreta de García Ortiz
Cristina Gallardo
Jacobo Teijelo, un dels advocats investigats en la suposada trama per boicotejar causes que afecten el Govern, va reconèixer aquest dijous davant el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz que va mantenir dues reunions amb la mà dreta del llavors fiscal general Álvaro García Ortiz a la Secretaria General Tècnica. Es va acollir al secret professional que l’assisteix com a lletrat per no revelar els motius d’aquestes trobades ni aclarir per qui van ser organitzades, segons van assenyalar fonts presents en la declaració, que es va prolongar més d’una hora.Jacobo Teijelo, un dels advocats investigats en la suposada trama per boicotejar causes que afecten el Govern ha reconegut aquest dijous davant el jutge de l’Audiència Nacional Santiago Pedraz que va mantenir dues reunions amb la mà dreta del llavors fiscal general Álvaro García Ortiz a la Secretaria General Tècnica, si bé s’ha acollit al secret professional que l’assisteix com a lletrat per no revelar els motius d’aquestes trobades ni aclarir per qui van ser organitzats, segons han assenyalat fonts presents en la declaració, que s’ha prolongat durant una mica més d’una hora.
El lletrat ha sigut imputat amb el seu client Santos Cerdán; l’exmilitant socialista Leire Díez; la gerent del PSOE, Ana María Fuentes; l’exvicepresident de la Junta d’Andalusia Gaspar Zarrías; l’empresari Javier Pérez Dolset; el capità de la Guàrdia Civil Juan Sánchez Yepes, i l’advocat Ismael Oliver, en una causa que investiga pagaments des del PSOE per sostenir suposades activitats d’aquest grup contra fiscals, jutges i guàrdies civils en causes com les que afectaven el germà del president del Govern, el cas Koldo o l’exsecretari d’Organització del partit.El lletrat ha sigut imputat junt amb el seu client Santos Cerdán; l’exmilitant socialista Leire Díez, la gerent del PSOE, Ana María Fuentes; l’exvicepresident de la Junta d’Andalusia Gaspar Zarrías; l’empresari Javier Pérez Dolset; el capità de la Guàrdia Civil Juan Sánchez Yepes, i el també advocat Ismael Oliver en una causa en la qual s’investiguen pagaments des del PSOE dirigits a sostenir suposades activitats d’aquest grup contra fiscals, jutges i guàrdies civils en causes com les que afectaven el germà del president del Govern, el cas Koldo o el mateix exsecretari d’Organització del partit.
Compareixença tensa
La compareixença, en la qual el jutge no va realitzar cap pregunta, va ser tensa i estireganyosa, segons les fonts consultades. Teijelo va ser amonestat per no centrar-se en els fets i fer contínues al·lusions a la seva condició d’advocatLa compareixença, en la qual el jutge no ha realitzat cap pregunta, ha sigut tensa i estireganyosa, segons les fonts consultades, fins al punt que Teijelo ha sigut amonestat per no centrar-se en els fets i fer contínues al·lusions a la seva condició com a advocat.. Únicament va contestar a les fiscals i a la seva lletrada, Marta Castro Varela. Sobre Leire Díez, que el va acompanyar en les seves trobades a la Fiscalia General, va manifestar que no la va presentar com ningú que pertanyés al seu despatx. També es va acollir al seu secret professional al ser qüestionat sobre les seves reunions amb Díez, assenyalant que no guardava documentació sobre les trobades perquè no feia falta, situant-la en el paper de client.Únicament ha contestat a les fiscals – les preguntes del qual han sigut alguna cosa vagues – i a la seva pròpia lletrada, Marta Castro Varela. Sobre Leire Díez, que el va acompanyar en les seves trobades a la Fiscalia General, sí que ha arribat a manifestar que no la va presentar com ningú que pertanyés al seu despatx, cosa que contradiu la versió de la Fiscalia General. També s’ha acollit al seu secret professional al ser qüestionat sobre les seves reunions amb Diez, arribant a assenyalar que no guardava documentació sobre les trobades perquè no feia falta, situant-la en el paper de client.
També va reconèixer el pagament de 125.000 euros per part del PSOE, del qual hi ha evidències per la troballa de tres factures. Així les coses, va explicar que se’l va contractar per realitzar una consultoria jurídica "prospectiva" basada en la lectura de dades per avançar decisions judicials.
Al parlar sobre aquest tipus de tècniques del que va denominar com a "anàlisi de sentiments de comportaments judicials", Teijelo es va referir al fet que el que van predir sobre l’actuació del magistrat instructor del cas Koldo en el Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, es va acabar complint. Aquests treballs estaven dirigits a la possible presentació d’accions judicials contra determinades persones, i ell prestava una consultoria jurídica sobre això.Al parlar sobre aquest tipus de tècniques del que ha denominat com a "anàlisi de sentiments de comportaments judicials", Teijelo s’ha referit al fet que el que van predir sobre l’actuació del magistrat instructor del cas Koldo al Tribunal Suprem, Leopoldo Puente, efectivament es va complir. Aquests treballs estaven dirigits a la possible presentació d’accions judicials contra determinades persones, i ell prestava una espècie de consultoria jurídica sobre això, sempre des de l’anàlisi de la situació, segons les mateixes fonts.
Una de les fiscals presents a la diligència va preguntar a Teijelo si s’havia concertat amb altres advocats en la causa contra l’exministre José Luis Ábalos al Tribunal Suprem. L’investigat va respondre de forma tallant que no tenia per què respondre, ja que això afecta el dret de defensa.
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