"No sé com ajudar"
Veneçolans residents a Espanya viuen amb angoixa la catàstrofe, lluny de casa. "M’he espantat molt", assenyala la Diana després d’assabentar-se del terratrèmol.
Pablo Tello
L’angoixa d’intentar contactar amb els familiars i amics que viuen a Veneçuela va ser el denominador comú ahir de la comunitat veneçolana a Espanya. La Diana, productora audiovisual, va arribar al país fa una dècada. Acaba de fer l’última de les set trucades que tenia previstes a ties i cosins. "Estan tots bé. Els meus amics no han tingut la mateixa sort. No han aconseguit localitzar les seves famílies", diu. Aprofitant el seu dia lliure, havia desconnectat el mòbil al voltant de les 23.30 hores de la nit anterior, i va rebre la trista notícia al matí.
"Tenia centenars de missatges preguntant per la meva família. M’he espantat molt. Ha sigut com presenciar una pel·lícula de terror. He vist els edificis on jo vivia i treballava que estan completament esfondrats", diu.
Una xifra incalculable
"A la meva tieta la va agafar a l’ascensor del seu edifici. Va sentir que es desprenia, però està bé", relata. La jove, amb la veu entretallada, assegura no voler encendre la televisió per la duresa de les imatges: "La xifra de morts serà incalculable".
Per al Javier, que viu a Madrid des de fa vuit anys, assabentar-se al moment va suposar un pic d’ansietat. "Els meus familiars m’ho retransmetien en directe. Em deien que hi havia un tremolor molt fort. En la història de Veneçuela mai s’havia registrat un terratrèmol així. Vaig començar a trucar a altres oncles i cosins que no contestaven i, al llarg de la nit he anat podent localitzar-los. No obstant, alguns dels meus amics no responen als missatges", explica el Javier. "L’espera es fa eterna i les imatges són apocalíptiques. Vull ajudar però no sé com. No sé si agafar un vol cap allà i ajudar".
El Luis es va assabentar de la catàstrofe de matinada. Afortunadament els seus pares viuen a Maracaibo, que ha registrat poques afectacions. "Només una lleu sensació de tremolor", respira.
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