El Congrés exigeix a Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança
El PP, Vox i Junts sumen els seus vots en una moció que no és vinculant però reflecteix el malestar de la Cambra / Els postconvergents proposen que el bloc de la investidura triï un altre president
Miguel Ángel Rodríguez
En una votació que es va entendre com una qüestió de confiança encoberta, el Congrés va exigir a Pedro Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança, però aquesta de veritat, amb caràcter vinculant. El Partit Popular, que ja va utilitzar dimecres la seva majoria absoluta al Senat, a la qual només es va sumar Vox, va aconseguir ahir el recolzament dels ultres i, en aquest cas, de Junts i Coalició Canària, per aprovar una moció en la qual demanen al president del Govern central que comprovi si manté la confiança de la Cambra baixa i exigeixen la seva dimissió.
La iniciativa no té caràcter vinculant i, per tant, Sánchez es farà el desentès. Tot i així, els populars van celebrar el seu èxit al crit de "¡Dimissió! ¡Dimissió! ¡Dimissió!" que el grup socialista va mirar de cobrir amb un sonor aplaudiment per les tres lleis aprovades en el ple.En una votació que s’ha entès com una qüestió de confiança encoberta, el Congrés dels Diputats ha exigit a Pedro Sánchez que se sotmeti just a això, a una qüestió de confiança, però aquesta de veritat, amb caràcter vinculant. El Partit Popular, que ja va utilitzar ahir la seva majoria absoluta al Senat, a la qual només es va sumar Vox, per reclamar eleccions generals, ha aconseguit aquest dijous el recolzament novament dels ultres i, en aquest cas, de Junts i Coalició Canària, per aprovar una moció en la qual demanen al president del Govern que comprovi si manté la confiança de la Cambra baixa i li exigeixen la seva dimissió. La iniciativa no té caràcter vinculant i, per tant, Sánchez farà el desentès, però tot i així els populars han celebrat el seu èxit al crit de "¡Dimissió! ¡Dimissió! ¡Dimissió!" que el grup socialista ha prova de cobrir amb un sonor aplaudiment per les tres lleis aprovades en aquest ple.
Després del polèmic veto de la setmana passada, quan el PSOE i Sumar, amb majoria a la Mesa del Congrés, van vetar dues iniciatives –del PP i de Junts– en les quals es demanava la convocatòria dels comicis, els populars van aconseguir colar en un altre text la seva petició d’una qüestió de confiança. "El Congrés dels Diputats insta el president del Govern espanyol a considerar l’oportunitat de plantejar una qüestió de confiança, de conformitat amb la prerrogativa que li confereix la Constitució, considerant el caràcter polític, sense vinculació jurídica, de la present iniciativa", assenyala el text que es va votar i es va aprovar.Després del polèmic veto de la setmana passada, quan PSOE i Sumar, amb majoria a la Mesa del Congrés, van vetar dues iniciatives –del PP i Junts– en les quals es demanava la convocatòria dels comicis, els populars van aconseguir colar en un altre text la petició d’una qüestió de confiança. "El Congrés dels Diputats insta el president del Govern espanyol a considerar l’oportunitat de plantejar una qüestió de confiança, de conformitat amb la prerrogativa que li confereix la Constitució, atenent el caràcter polític, sense vinculació jurídica, de la present iniciativa", diu el text que s’ha votat i aprovat.
La mateixa majoria, tret d’una abstenció de Coalició Canària, va aconseguir que el Congrés consideri que "l’acumulació d’investigacions sobre casos de corrupció que té com a protagonistes responsables polítics nomenats i sostinguts de manera directa per Sánchez exigeix que la seva assumpció de responsabilitats es produeixi en forma de dimissió". A la sortida de l’hemicicle, un ministre va recalcar que l’"efecte polític" de la iniciativa és "zero", i va minimitzar que tingui cap impacte per a l’Executiu. El vot a favor d’una majoria a la Cambra baixa per a aquest tipus d’iniciatives no és vinculant, encara que evidencia una majoria clara en contra del president.I no només això. La mateixa majoria, tret d’una abstenció de Coalició Canària, ha aconseguit que el Congrés consideri que "l’acumulació d’investigacions sobre casos de corrupció que té com a protagonistes responsables polítics nomenats i sostinguts de forma directa pel president Pedro Sánchez exigeix que la seva assumpció de responsabilitats es produeixi en forma de dimissió". A la sortida de l’hemicicle, un ministre ha recalcat que l’"efecte polític" de la iniciativa és "zero". minimitzant cap impacte per a l’Executiu. I és que, el vot a favor d’una majoria a la Cambra baixa per a aquest tipus d’iniciatives no és vinculant, tot i que sí que evidencia una majoria clara en contra de president.
El vot clau va ser el de Junts. Dimecres va decidir no participar en la votació del Senat en la qual el PP exigia la convocatòria d’eleccions, però els postconvergents sí que van van donar suport a les vies de la qüestió de confiança o la dimissió. Els dos camins són factibles amb la proposta que va llançar Miriam Nogueras des de la tribuna de l’hemicicle durant la compareixença de Sánchez, en la qual li va demanar que fes un pas enrere perquè el bloc de la investidura pogués triar un nou president i aguantar la legislatura fins al 2027.El vot clau ha sigut el de Junts. Mentre que aquest dimecres van decidir no participar en la votació del Senat en la qual el PP exigia la convocatòria d’eleccions, els postconvergents sí que han recolzat les vies de la qüestió de confiança o la dimissió. Els dos camins són factíbles amb la proposta que va llançar Míriam Nogueras des de la tribuna de l’hemicicle durant la compareixença de Sánchez, en la qual li va demanar que fes un pas enrere perquè el bloc de la investidura pogués triar un nou president i aguantar la legislatura fins al 2027.
Votacions legislatives
Tot i així, el Govern va aconseguir unir el bloc de la investidura per aprovar dues noves lleis i convalidar un reial decret llei. No va aconseguir el ple de victòries que sí que va tancar la setmana passada. El PP, Vox i Junts van tombar un segon decret que autoritzava "operacions de crèdit extraordinàries" a diversos organismes, com ara Renfe, Salvament Marítim, Ports de l’Estat i l’Institut de Comerç Exterior (Icex). El que sí que va tirar endavant és el que regula, per quart any consecutiu, els descomptes al transport per a joves durant aquest estiu per a viatges amb autobús i tren per tot el territori nacional.Tot i així, el Govern ha aconseguit unir el bloc de la investidura per aprovar dues noves lleis i convalidar un reial decret llei. No ha aconseguit, no obstant, el ple de victòries que sí que va tancar la setmana passada. PP, Vox i Junts han tombat un segon decret que autoritzava "operacions de crèdit extraordinàries" a diversos organisme, com Renfe, Salvament Marítim, Ports de l’Estat o a l’Institut de Comerç Exterior (ICEX). El que sí que ha tirat endavant és el que regula, per quart any consecutiu, els descomptes al transport per a joves durant aquest estiu per a viatges amb autobús i tren per tot el territori nacional i per a viatges d’Interrail per Europa.
Pel que fa a les proposicions de llei, el Congrés va donar el vistiplau a dues demandes dels aliats del Govern. Una prohibeix les teràpies de conversió LGTBIQ+ i imposa penes de presó d’entre sis mesos i dos anys a qui les fomentin. A més, el Govern va saldar un dels seus compromisos amb el BNG amb l’aprovació d’una altra norma que transfereix la titularitat de l’AP-9 a la Xunta de Galícia. Les dues iniciatives van sortir amb el vot en contra del PP i Vox.Quant a les proposicions de llei, el Congrés ha donat el vistiplau a dues de les demandes pels aliats del Govern. Una d’elles per prohibir les teràpies de conversió LGTBIQ+ i imposar penes de presó d’entre sis mesos i dos anys a qui les fomentin. A més, el Govern ha saldat un dels seus principals compromisos amb el BNG amb l’aprovació d’una altra norma que transfereix la titularitat de l’AP-9 a la Xunta de Galícia. Les dues iniciatives han sortit amb el vot en contra del PP i Vox.
Amb aquestes tres victòries, el grup del PSOE es va posar dempeus per aplaudir al final de les votacions. Van intentar apaivagar els crits dels populars que demanaven la dimissió de Sánchez. nAmb aquestes tres victòries, el grup del PSOE s’ha posat dret per aplaudir al final de les votacions, intentant apaivagar els crits del PP que demanaven la dimissió de Sánchez.
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