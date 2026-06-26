El Consell de Ministres aprovarà el juliol vinent el pla anticorrupció
L’Executiu mourà fitxa, un any després que Sánchez presentés les mesures, davant la pressió dels aliats pels casos que assetgen el PSOE
Iván Gil
El Govern preveu aprovar en el Consell de Ministres el projecte de llei d’integritat pública que recull la majoria de mesures del pla anticorrupció presentat per Pedro Sánchez fa un any. "Aquest mes de juliol", avancen fonts de l’Executiu, amb la intenció d’arrencar la tramitació parlamentària després de l’aturada estival. L’avantprojecte es va aprovar en primera volta al febrer, mig any després d’anunciar-lo, coincidint amb el terratrèmol provocat pels casos Ábalos i Cerdán.El Govern preveu aprovar definitivament en el Consell de Ministres el projecte de llei d’Integritat Pública que recull la majoria de mesures del pla anticorrupció presentat per Pedro Sánchez fa ara un any. "Aquest mes de juliol", avancen fonts de l’Executiu, amb la intenció d’arrencar així la seva tramitació parlamentària després de l’aturada estival. L’avantprojecte es va aprovar en primera volta el mes de febrer passat, mig any després del seu anunci, coincidint amb el terratrèmol provocat pels casos Ábalos i Cerdán, incloent l’entrada a presó de l’exsecretari d’Organització del PSOE.
L’objectiu és accelerar el pla i deixar la pilota a la teulada del Congrés, davant de la pressió dels socis per la falta d’explicacions i accions concretes per part del cap de l’Executiu després de la intensificació del setge judicial sobre el PSOE i el Govern. Els socialistes justifiquen els retards per no tenir els suports garantits al Congrés i posen com a exemple la llei per endurir la regulació dels lobbies, bloquejada davant de la falta d’una majoria.L’objectiu ara és accelerar el pla i deixar la pilota a la teulada del Congrés, davant la pressió dels socis per la falta d’explicacions i accions concretes del cap de l’Executiu després de la intensificació del cèrcol judicial sobre el PSOE i el Govern. Els socialistes justifiquen els retards per no tenir els recolzaments garantits al Congrés i posen com a exemple la llei per endurir la regulació dels ‘lobbies’, que està bloquejada davant la falta de majoria.
Altres fonts parlamentàries advoquen per començar la tramitació, fins i tot sense els vots garantits, i que cada grup es "retrati" amb el sentit del seu vot. Sánchez va fer una crida en aquesta línia als grups durant la seva compareixença dimecres passat al Congrés per abordar els casos de corrupció que el assetgen: "Si als seus grups parlamentaris, particularment aquells de la dreta i la ultradreta, de veritat els preocupa la corrupció, els demano que ho demostrin i que votin a favor de la tramitació d’aquest avantprojecte de llei".Altres fonts parlamentàries advoquen per arrencar-ne la tramitació, fins i tot sense els vots garantits, i que cada grup es "retrate" amb el sentit del seu vot. Sánchez feia una crida en aquesta línia als grups durant la seva compareixença dimecres passat al Congrés per abordar els casos de corrupció que el assetgen: "Si els seus grups parlamentaris, particularment aquells de la dreta i la ultradreta, de veritat els preocupa la corrupció, els demano que ho demostrin i que votin a favor de la tramitació d’aquest avantprojecte de llei".
Agència independent
Entre les mesures estrella hi ha la creació d’una agència independent que estigui centrada a prevenir la corrupció. L’Agència Independent d’Integritat Pública es concep com a "òrgan central de prevenció, supervisió i persecució de la corrupció".Entre les mesures estrella d’aquest projecte hi ha la creació d’una agència independent centrada en la prevenció de la corrupció. La denominada Agència Independent d’Integritat Pública, per la qual va empènyer en el seu moment Sumar, es concep com a "òrgan central de prevenció, supervisió i persecució de la corrupció".
La previsió és que assumeixi competències de diversos organismes estatals, com l’Oficina de Conflictes d’Interès, l’Autoritat Independent de Protecció a l’Informant i el Servei Nacional de Coordinació Antifrau. Comptaria amb facultats "per iniciar investigacions, supervisar el compliment de normatives clau i articular mecanismes de protecció per a informants de corrupció".La previsió és que en l’àmbit de la lluita contra la corrupció assumeixi les competències de diversos organismes estatals. Entre ells, l’Oficina de Conflictes d’Interès, l’Autoritat Independent de Protecció a l’Informant i el Servei Nacional de Coordinació Antifrau. Comptaria així amb facultats "per iniciar investigacions, supervisar el compliment de normatives clau (contractació pública, lobbies, conflictes d’interès, rendició de comptes) i articular mecanismes de protecció per a informants de corrupció".
La posada en marxa requeriria la modificació de fins a sis lleis orgàniques. Entre aquestes, la llei general penitenciària perquè els condemnats per corrupció que no tornin les quantitats a reparar econòmicament no puguin progressar de grau. La pena s’haurà de complir íntegrament si no es produeix una reparació econòmica. Fins ara, aquesta era una facultat discrecional del tribunal, després d’investigar si existia ocultació de béns o insolvència.La seva posada en marxa requeriria una reforma legislativa que inclou la modificació de fins a sis lleis orgàniques. Entre aquestes, la llei general penitenciària perquè els condemnats per corrupció que no tornin les quantitats a reparar econòmicament no puguin progressar de grau. Fins i tot en cas d ’insolvència la pena s’haurà de complir íntegrament si no es produeix una reparació econòmica. Fins ara, aquest era una facultat discrecional del tribunal, que prenia la decisió després d’investigar si existia ocultació de béns o insolvència.
Altres mesures inclouen exàmens aleatoris del patrimoni dels alts càrrecs i la transformació del portal de contractació per utilitzar noves eines informàtiques que augmentin el control sobre el finançament i l’activitat dels partitsAltres de les mesures passen per la realització d’exàmens aleatoris del patrimoni dels alts càrrecs i la transformació del portal de contractació per utilitzar noves eines informàtiques que permetin augmentar el control sobre el finançament i l’activitat dels partits.. Es preveu endurir els càstigs a les empreses corruptores, elevant les penes màximes d’inhabilitació i de contractar amb l’Administració de 15 a 20 anys. Hi haurà una llista negra d’aquestes empreses amb un registre "públic i accessible".Es preveu així mateix endurir els càstigs a les empreses corruptores, elevant les penes màximes d’inhabilitació i de contractar amb l’Administració de 15 a 20 anys. Així mateix, hi haurà una llista negra d’aquestes empreses amb un registre "públic i accessible" i serà obligatori que la titularitat i les successives transmissions siguin traçables en el Registre Mercantil.
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