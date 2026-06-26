El continent sencer es bolca a assistir les víctimes
Mandataris de tots els països aparquen les diferències ideològiques i mostren la seva disposició a socórrer Veneçuela
Abel Gilbert
El devastador terratrèmol que va sacsejar Veneçuela va desencadenar una onada de solidaritat a tot el continent americà, que es va mobilitzar per ajudar les víctimes sense distinció d’ideologies ni colors polítics. "¡Els Estats Units estan a punt, disposats i capacitats per ajudar!", va clamar el president dels Estats Units, Donald Trump, enmig del desastre veneçolà.
"Els dos grans terratrèmols que acaben de castigar el gran poble de Veneçuela són d’enorme magnitud i han deixat un saldo devastador de morts", va descriure Trump a la seva xarxa Truth Social. El magnat republicà va prometre que Washington actuarà amb "rapidesa" a través de totes les agències governamentals del seu país. "Hi serem per als nostres nous i grans amics". Trump va reconèixer les enormes dificultats que té Veneçuela a partir del sisme –"¡Els primers informes no són bons!"–, però va expressar la seva confiança en el Govern provisional que encapçala Delcy Rodríguez."Els dos grans terratrèmols que acaben de fuetejar el gran poble de Veneçuela són d’enorme magnitud i han deixat un saldo devastador de morts", va descriure Trump a la seva xarxa Truth Social. El magnat republicà va prometre que Washington actuarà amb "rapidesa" a través de totes les agències de Govern. "Serem allà per als nostres nous i grans amics". Trump va reconèixer les enormes dificultats que té Veneçuela a partir del sisme. "¡Els primers informes no són bons!", però va expressar la seva confiança en el Govern provisional que encapçala Delcy Rodríguez. "Són la nostra gent".
Relacions diplomàtiques
També va prendre la paraula el secretari d’Energia, Chris Wright, que no només va visitar Veneçuela mesos enrere sinó que es va reunir amb Delcy Rodríguez en el marc del pla nord-americà de tornar a acoblar la indústria petroliera del país als seus interessos econòmics i geopolíticPrèviament s’havien pronunciat en la mateixa direcció el sotssecretari interí d’Assistència Exterior, Assumptes Humanitaris i Libertad Religiosa, Jeremy Lewin, i el sotssecretari d’Estat nord-americà, Christopher Landau. També va prendre la paraula el secretari d’Energia, Chris Wright, que no només havia visitat Veneçuela mesos enrere: també es va reunir amb Delcy Rodríguez en el marc del pla nord-americà de tornar a acoblar la indústria petroliera del país sud-americà als seus interessos econòmics i geopolítics.s. Després d’aquesta trobada, els Estats Units van aixecar les sancions de la "presidenta encarregada" i del Banc Central de Veneçuela. Els Estats Units i Veneçuela van restablir formalment les seves relacions al març.
Quan es va conèixer la tragèdia, líders de nombrosos països de l’Amèrica Llatina van anunciar la seva disposició a enviar ajuda humanitària. La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, va ordenar facilitar "tota l’ajuda necessària", com personal especialitzat en rescat i sanitaris. El seu homòleg brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, va sol·licitar que "s’avaluï" la situació i "les mesures d’assistència que el Brasil pot adoptar".Quan s’ha conegut la tragèdia, líders de nombrosos països de l’Amèrica Llatina han anunciat la seva disposició a enviar ajuda humanitària a Veneçuela. La presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, ha ordenat facilitar "tota l’ajuda necessària", com a personal especialitzat en rescat i sanitaris. El seu homòleg brasiler, Luiz Inácio Lula de Silva, ha sol·licitat que "s’avaluï" la situació i "les mesures d’assistència que el Brasil pot adoptar".
Els mandataris de dretes van remarcar que, malgrat les diferències polítiques amb les autoritats veneçolanes, el país tindrà tota la col·laboració que sigui possible. "Més enllà de les diferències que puguin existir entre els nostres governs, el president Javier Milei estén la seva mà de solidaritat al poble veneçolà davant una catàstrofe natural que demana una reacció de tota la comunitat internacional", va afirmar la Presidència de l’Argentina.Els mandataris de dreta ha remarcat que, malgrat les diferències polítiques amb les autoritats veneçolanes, el país tindrà tota la col·laboració possible. "Més enllà de les diferències que puguin existir entre els nostres governs, el president Javier Milei estén la seva mà de solidaritat al poble veneçolà davant una catàstrofe natural que demana una reacció de tota la comunitat internacional", ha afirmat en una nota la Presidència de l’Argentina.
També el president de l’Equador, Daniel Noboa, va assegurar que el seu país "respondrà amb la rapidesa i el compromís que el moment exigeix perquè, malgrat les enormes diferències, la humanitat sempre ha de regir en l’actuació d’un mandatari".
Al seu torn, el president del Salvador, Nayib Bukele, va concretar que "300 rescatistes i paramèdics, juntament amb 50 tones d’equipament, medicaments i entrades de primera necessitat, estan a punt per partir cap a Caracas".En aquesta línia, el president de l’Equador, Daniel Noboa, ha assegurat que el seu país "respondrà amb la rapidesa i el compromís que aquest moment exigeix perquè, malgrat les enormes diferències, la humanitat sempre ha de regir l’actuació d’un mandatari". El president del Salvador, Nayib Bukele, ha concretat que "300 rescatistes i paramèdics, juntament amb 50 tones d’equip, medicaments i entrades de primera necessitat, estan llestos per partir cap a Caracas".
Als missatges de suport s’hi va sumar el president de Xile, José Antonio Kast, que es va posar "a disposició del Govern veneçolà per coordinar l’enviament d’ajuda humanitària i col·laborar amb equips de rescat.
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