Cop a un país ja enfonsat
Tres de cada quatre veneçolans viuen en la pobresa en un país que abans de tremolar es preguntava com "reconstruir-se després de la captura de Maduro pels Estats Units. Però ara el verb té un nou sentit: Caracas i altres ciutats s’hauran d’aixecar de la runa.
Abel Gilbert
"Reconstrucció" s’havia convertit en una falca del llenguatge dels veneçolans després del 3 de gener, quan Nicolás Maduro va ser abduït del seu búnquer per un comando militar nord-americà. Es va fer una crida a "reconstruir" l’economia i les relacions amb els Estats Units, la confiança en un Govern delmat i els vincles entre el postmadurisme i l’oposició. El doble terratrèmol va ampliar de manera brutal el sentit del verb: caldrà aixecar part de Caracas i altres ciutats de la runa."Reconstrucció" s’havia convertit en una falca del llenguatge dels veneçolans després del 3 de gener, quan Nicolás Maduro va ser abduït del seu búnquer per un comando militar nord-americà. Es va cridar a "reconstruir" l’economia i les relacions amb els Estats Units, la confiança en un Govern delmat i els gairebé inexistents vincles entre el ‘post-madurisme’ i l’oposició. El doble terratrèmol de les últimes hores va ampliar de manera brutal el sentit del verb: caldrà aixecar part de Caracas i altres ciutats de la runa.
Abans que el sisme afegís una nova capa de danys materials a una societat trencada per la crisi i el conflicte intern, Els Estats Units estaven "reconstruint" el teixit econòmic veneçolà en funció dels seus interessos estratègics, que tenen a veure amb els hidrocarburs, la mineria i les terres rares. Els ingressos veneçolans per concepte d’exportacions petrolieres van arribar als 5.491 milions de dòlars durant el primer trimestre del 2026. D’acord amb el Banc Central (BCV), es van incrementar un 21% respecte al mateix període del 2025. Aquest augment s’ha donat al mateix temps que les exportacions: 1,25 milions de barrils diaris, el nivell més alt registrat des del 2019. Els beneficis de la renda petroliera no arriben a les butxaques dels homes i dones corrents. L’Assemblea Nacional (AN) va aprovar mesos enrere una reforma a la llei d’hidrocarburs que va obrir una porta més àmplia al capital privat. Abans que el sisme afegís una nova capa de danys materials a una societat trencada per la crisi i el conflicte intern, Els Estats Units venien "reconstruint" el teixit econòmic veneçolà en funció dels seus interessos estratègics, que en principi tenen a veure amb els hidrocarburs, la mineria i les terres rares. Els ingressos veneçolans per concepte d’exportacions petrolieres van arribar als 5.491 milions de dòlars durant el primer trimestre del 2026. D’acord amb el Banc Central (BCV) es van incrementar un 21% respecte al mateix període del 2025. Aquest augment s’ha donat al parell de les exportacions: 1,25 milions de barrils diaris (bd), el nivell més alt registrat des del 2019. Els beneficis de la renda petroliera no arriben a les butxaques dels homes i dones corrents. L’Assemblea Nacional (AN) va aprovar mesos enrere una reforma a la llei d’hidrocarburs que va obrir una porta més àmplia al capital privat. Washington vol que s’eixamplin encara més les possibilitats per a les empreses nord-americanes.
El Govern interí de Delcy Rodríguez, el mandat de la qual s’hauria d’acabar durant la primera setmana del juliol vinent i que segurament serà renovat, ha començat a "reconstruir" la relació amb els creditors externs de Veneçuela. Això suposa el reconeixement que el deute no és de 150.000 milions de dòlars sinó de 240.000 milions, d’acord amb el Financial Times. El país es troba en suspensió de pagaments des del 2017 i el Fons Monetari Internacional (FMI) ha tornat a Caracas a supervisar el funcionament de la despesa estatal.El Govern interí de Delcy Rodríguez, el mandat del qual hauria de formalment concloure durant la primera setmana de juliol i que segurament serà renovat, ha començat a "reconstruir" la relació amb els creditors externs de Veneçuela. Això suposa el reconeixement que el deute no és de 150.000 milions de dòlars sinó 240.000, d’acord amb ‘Financial Times’. El Palau de Miraflores ha contractat la firma nord-americana Centerview Partners per preparar el procés. El país es troba en suspensió de pagaments des del 2017 i busca acabar amb èxit la reestructuració del seu passiu abans d’acabar aquest any. El Fons Monetari Internacional (FMI) ha tornat a Caracas a supervisar el funcionament de la despesa estatal. El terratrèmol troba les autoritats econòmiques definint els abastos de l’ajust i davant la necessitat de prendre més deute per afrontar la "reconstrucció".
La Veneçuela post-Maduro s’aixeca amb velocitat davant dels ulls dels ciutadans. American Airlines ha sumat Maracaibo a la seva tornada al país i anuncia vols a Haití. Es va subscriure el primer acord miner amb aval de la Casa Blanca. L’Executiu va atorgar a Shell llicència per explorar i explotar un camp de gas. Representants dels bancs d’inversió JPMorgan Chase i Jefferies s’instal·len periòdicament a Caracas.
Dolarització de facto
Tot i que es contempla un creixement del PIB de fins a vuit punts per la dinamització de la indústria petroliera, el país no té una moneda pròpia i va camí de la dolarització de facto. La divisa nord-americana polvoritza diàriament el bolívar i aquest deteriorament impacta en especial en aquells que no reben remeses ni actualitzen els seus ingressos. D’acord amb Bloomberg, Veneçuela té el pitjor salari de la regió.Malgrat que es contempla un creixement del PIB de fins a vuit punts per la dinamització de la indústria petroliera, el país no té en els fets una moneda pròpia i va camí de la dolarització de facto. La divisa nord-americana polvoritza diàriament el bolívar i aquest deteriorament impacta en especial en aquells veneçolans que no reben remeses ni actualitzen els seus ingressos en funció de l’increment del cost de la vida. D’acord amb Bloomberg Línea, Veneçuela té el pitjor salari de la regió.
Un estudi portat a terme per la Universitat Catòlica Andrés Bello (UCAB) indica que el 68,5% dels ciutadans viu en la pobresa i un 31,7% s’enfronta a una situació de pobresa extrema. Una part d’aquest segment acaba d’afegir un drama a les seves vides: la casa convertida en runa.El Centre de Documentació i Anàlisi Social de la Federació Veneçolana de Mestres (Cendas-FVM) va informar recentment que una família ha necessitat almenys 730,59 dòlars només per alimentar-se durant el mes d’abril del 2026. Aquesta suma equival a 2.697 salaris mínims. Un estudi de la Universitat Catòlica Andrés Bello (UCAB) explica que el 68,5% dels ciutadans viuen en la pobresa i un 31,7% d’ells enfronten una situació de pobresa extrema. Part d’aquest segment castigat acaba d’afegir un drama a les seves vides: la casa convertida en runa.
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