Un doblet sísmic
Menys de 40 segons van separar els dos terratrèmols que van sacsejar Veneçuela, un fenomen que no és del tot estrany quan es tracta de grans moviments sísmics. Ja va passar al Pakistan el 1997. El seu potencial destructiu és molt més gran.
Valentina Raffio
Veneçuela va viure dos violents terratrèmols en menys d’un minut. El primer es va produir al voltant de les 18.05 (hora local) al nord del país, a l’estat de Carabobo, i va adquirir una magnitud de fins a 7,2 en l’escala Richter. Menys de quaranta segons més tard, es va reportar una segona tremolor de magnitud 7,5 a tan sols uns quilòmetres del primer episodi. Els experts afirmen que aquest fenomen es coneix com a doblet sísmic i es produeix quan l’energia alliberada per un moviment tectònic és tan alta que s’allibera en diversos episodis de gran magnitud en un marge molt reduït de temps.
El doblet sísmic es produeix quan a l’interior d’una falla hi ha zones especialment resistents anomenades asprors, formades per blocs de roca molt rígids, irregularitats geomètriques, curvatures o sectors amb una fricció superior a la de la resta de la falla. Quan la ruptura que ha sigut iniciada per un gran terratrèmol troba una d’aquestes asprors, es pot quedar temporalment bloquejada. L’energia continua exercint pressió sobre aquest obstacle, i concentra allà encara més tensió. I si l’aspror finalment cedeix, pot generar un segon terratrèmol de magnitud similar al primer.
Els registres indiquen que, en la gran majoria de casos, els doblets sísmics solen ser més destructius que els sismes normals. El primer terratrèmol pot provocar esquerdes, deformacions i danys estructurals que no sempre són visibles des de l’exterior i després, quan arriba el segon terratrèmol, moltes construccions ja han perdut part de la seva capacitat per resistir els sotracs. Això, afirmen els experts, incrementa el risc de col·lapse d’edificis, ponts i infraestructures crítiques.
No són una raresa
Els experts afirmen que, tot i que els doblets sísmics són menys freqüents que els terratrèmols convencionals, no són del tot una raresa. Diversos estudis han mostrat que una proporció significativa dels grans terratrèmols del planeta presenten característiques d’esdeveniments múltiples. Sobretot entre els sismes de magnitud molt elevada, especialment aquells superiors a 7,5. Segons alguns estudis, fins al 20% dels terratrèmols molt grans poden produir l’efecte doble. Al terratrèmol del Pakistan de 1997, el sisme inicial de magnitud 7,0 va ser seguit per un altre de magnitud 6,8 tot just 19 segons després.
Menys d’una hora després dels terratrèmols de 7,2 i 7,5 de Veneçuela, a més de 1.300 quilòmetres de distància, al Japó també es va registrar un sisme de magnitud 6,9. Els experts afirmen que, en principi, no hi ha cap raó per pensar que hi hagi una relació causal directa entre aquests dos esdeveniments. I no només per la distància entre tots dos països sinó, sobretot, perquè pertanyen a sistemes tectònics completament diferents. El més probable és que la relació entre tots dos esdeveniments sigui només una coincidència temporal.
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