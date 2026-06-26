"Els hospitals no funcionen"
Els afectats expressen la por després dels tremolors de terra. "Tots els edificis estan destruïts", assenyala un veí que lamenta els pocs recursos.
Tono Calleja Flórez
Els habitants de Caracas van omplir els carrers de la capital de Veneçuela després dels terratrèmols de magnitud 7,5 i 7,2, que van deixar nombrosos edificis esfondrats i façanes amb esquerdes. "Tota la gent dels 12 edificis que formen El Conjunto Residencial El Paraíso està fora de casa. La gent va a dormir als seus cotxes. El col·legi San Agustín El Paraíso va patir danys lleus en la seva estructura, però va habilitar els seus espais perquè les persones passin la nit allà (tenen llum i aigua). Moltes famílies pròximes a l’escola van anar a pernoctar allà". D’aquesta manera explica via telefònica la Fernanda, una periodista, la situació que viu una part de la població a Caracas.
Per la seva banda, William Campos, veí del barri de Los Palos Grandes (Chacao), un dels més afectats, a l’est de Caracas, va assegurar a preguntes d’aquest diari que Protecció Civil havia aconseguit rescatar 22 persones dels edificis enderrocats, però que van detectar moltes més atrapades entre la runa. "Hi ha una pala, una excavadora treballant, res més. Tots els edificis estan destruïts", va lamentar, per després advertir que un dels edificis col·lapsats ja tenia "una alerta" des d’un terratrèmol del 2018.
Bombers sense equips
Una altra dona veneçolana, resident a Caracas, va recordar que "els hospitals no funcionen i els cossos de bombers no tenen els equips necessaris". Al municipi de Baruta, segons va informar Globovisión, nombrosos habitants van començar a concentrar-se en places i espais oberts, com el poliesportiu Rafael Vidal.
A La Guaira ja es va produir el 1999 la coneguda com l’esllavissada o la tragèdia de Vargas, amb milers de morts per corriments de terra i inundacions. En declaracions al Canal 24 hores d’RTVE, una ciutadana veneçolana resident a Espanya va mostrar el seu temor de nous corriments de terra.
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