Empresaris veneçolans van demanar a Zapatero la nacionalitat espanyola
Els germans Amaro van pagar-li un milió a ell i a les seves filles i van aconseguir el DNI
T. C. F. / C. G.
Els germans veneçolans Domingo Arnaldo i Guillermo Alfredo Amaro Chacón, l’empresa dels quals, Inteligencia Prospectiva, va pagar més d’un milió d’euros a les societats que, segons la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), conformen el denominat "grup Zapatero", van recórrer a l’expresident del Govern per obtenir la nacionalitat espanyola, segons consta en els missatges que es va intercanviar Guillermo Amaro Chacón amb la secretària de l’exlíder socialista, Gertrudis Alcázar, i que formen part del sumari del cas que investiga el jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama.
"Hola, Guillermo, sisplau, digue’m quines nacionalitats són les que us han comunicat que ja estan concedides i quines segueixen a l’espera. Gràcies. Una abraçada. Gertru", va escriure el 30 de maig del 2024 des d’un telèfon de l’Oficina del president Zapatero, al qual va contestar una hora després l’empresari veneçolà en qüestió: "Et confirmo que l’única nacionalitat que va ser concedida va ser la meva. La resta dels familiars continuen esperant. A aquests efectes, t’envio a continuació un quadre actualitzat amb els familiars que continuen a l’espera".
"Em mantinc a la disposició per a qualsevol aclariment o informació addicional que es pugui requerir. Moltes gràcies per tot", va completar aquest empresari en un missatge interceptat per la UDEF al telèfon de la secretària de Zapatero. Els dos empresaris han obtingut de manera recent la nacionalitat espanyola, com consta al Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME).
Interrogatori
Precisament, a l’Audiència Nacional el jutge José Luis Calama va preguntar a l’expresident del Govern si aquests germans veneçolans ja havien obtingut la nacionalitat espanyola, a la qual cosa Zapatero no va contestar. En la seva declaració, Zapatero va reconèixer que coneixia els germans Amaro Chacón "des de fa molt temps". En l’interrogatori, Zapatero va assegurar que no té "cap relació" amb Inteligencia Prospectiva.
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