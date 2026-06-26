Tragèdia
Tres espanyols morts i 99 no localitzats després del terratrèmol de Veneçuela
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EFE
Madrid
- Sara Figueras, sobre els dos terratrèmols de Veneçuela: “És probable que molta gent hagués sortit al carrer després del primer sisme quan ha arribat el segon, encara més fort, i això ha agreujat la situació"
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