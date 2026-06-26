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Tragèdia

Tres espanyols morts i 99 no localitzats després del terratrèmol de Veneçuela

Caos i desolació a La Guaira, una ciutat destrossada pels ensorraments a Veneçuela.

Caos i desolació a La Guaira, una ciutat destrossada pels ensorraments a Veneçuela. / EFE

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EFE

Madrid

El ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, ha informat aquest divendres que l’últim balanç dels terratrèmols que han sacsejat Veneçuela inclou tres ciutadans espanyols morts i eleva a 99 la xifra d’espanyols no localitzats.

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