Espanya ofereix l’ajuda de l’UME i de l’Agència de Cooperació
Brussel·les activa el mecanisme europeu de solidaritat i coordinarà l’auxili que prestin els diferents governs
Iván Gil
El ministre d’Afers Exteriors espanyol, José Manuel Albares, va oferir ahir al seu homòleg veneçolà, Yván Gil, ajuda de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i de la Unitat Militar d’Emergència (UME) arran dels terratrèmols que van sacsejar el seu país. "Enviarem suport i personal", van assegurar fonts del Ministeri de Defensa. A falta de concretar el desplegament de l’ajuda, el Govern dona per fet que es desplegaran membres de l’Exèrcit per col·laborar amb les autoritats locals.
Albares va fer aquest oferiment al seu homòleg durant una conversa telefònica entre els dos, pocs minuts abans d’enlairar-se amb el Rei cap a Mèxic per assistir al partit del Mundial de Futbol entre Espanya i l’Uruguai que es disputa dissabte a la matinada. Tots dos van quedar a tornar a parlar per concretar aquesta ajuda, segons van indicar les mateixes fonts. "Els nostres pensaments estan amb les víctimes i les seves famílies", va afirmar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, en un missatge que va publicar a la xarxa social X. També aquesta xarxa va ser la utilitzada pel president del PP, Alberto Núñez Feijóo, per traslladar la seva solidaritat amb Veneçuela. "Els nostres pensaments estan amb Veneçuela", va escriure el cap de l’oposició.
La Generalitat també va activar "els dispositius de cooperació per enviar l’ajuda que sigui necessària", segons va avançar el president Salvador Illa. "Catalunya està amb el poble veneçolà en aquests moments tan difícils", va apuntar en un missatge a les xarxes.
Des de la comunitat de Madrid es va oferir al Ministeri d’Interior l’Equip d’Emergència i Resposta Immediata de la Comunitat de Madrid (Ericam) per ajudar en les tasques de rescat arran del terratrèmol de Veneçuela. "Estarem a la seva entera disposició, perquè són dels millors, és un equip d’elit que està especialitzat en rescats i en ajuda a víctimes", va indicar Isabel Díaz Ayuso durant una entrevista a Telecinco.
Mobilització de la UE
Veneçuela va sol·licitar l’activació del mecanisme europeu de solidaritat i la Comissió Europea coordinarà l’ajuda. Segons va anunciar Hadja Lahbib, comissària de gestió de crisis, l’Agència Europea de Protecció Civil i Ajuda Humanitària coordinarà la resposta. La comissària va confirmar que Espanya, Itàlia i la República Txeca ja havien ofert assistència, informa Beatriz Ríos.
Brussel·les va explicar que organitzacions finançades pel bloc ja estan prestant assistència i la Comissió està a punt per facilitar tota l’ajuda que sigui necessària. "Mantenim una comunicació fluida amb els nostres socis humanitaris i estem preparats per oferir tot el suport operatiu necessari", va afirmar la Comissió. La portaveu de l’Executiu comunitari, Eva Hrncirova, va confirmar que a més se celebrarà una reunió de coordinació en l’àmbit tècnic.
Hrncirova va afegir que Brussel·les està en contacte amb els governs europeus. Els missatges de condol i els oferiments d’ajuda dels governs dels diferents països es van anar succeint des de les primeres hores després que es conegués la tragèdia.
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