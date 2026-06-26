Feijóo afirma que el president seguirà "contra la majoria" de la Cambra
Mariano Alonso Freire
El líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, es va aturar davant la premsa a l’acabar el ple setmanal al Congrés. La Cambra va recolzar la iniciativa del seu grup per demanar a Pedro Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança.El líder del Partit Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, es va aturar davant la premsa a l’acabar el ple setmanal al Congrés dels Diputats i després que la Cambra recolzés per majoria absoluta la iniciativa del seu grup per demanar a Pedro Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança. Després que el president del Govern evités contestar als mitjans a l’acabar la votació, Feijóo va qualificar d’"històrica" la votació, que va explicar així: "És una votació inèdita, perquè el que s’ha votat, per majoria absoluta de la Cambra, és que el president del Govern presenti la dimissió".
"La mateixa Cambra que li va atorgar en la investidura la confiança per ser el president del Govern acaba de sol·licitar formalment, hi insisteixo, la mateixa Cambra, que dimiteixi com a president del Govern. Som davant una decisió molt seriosa després d’un debat sobre la corrupció que assetja personalment el president, també el seu Govern i el seu partit i ha desembocat en una majoria absoluta demanant la dimissió del president. Qualsevol demòcrata, qualsevol primer ministre europeu, ha de seguir el designi i la decisió de la Cambra", va remarcar Feijóo. El líder dels populars va assenyalar: "A partir d’ara, Sánchez està actuant contra la majoria absoluta del Congrés".Després que el president del Govern evités contestar als mitjans al terme de la votació, abans d’abandonar el palau de les Corts – al qual va acudir a votar un dijous, poc habitual en ell –, Feijóo va qualificar d’"històrica" la votació, que va explicar així: "És una votació inèdita, perquè el que s’ha votat, per majoria absoluta de la Cambra, és que el president del Govern presenti la seva dimissió". I va afegir: "La mateixa Cambra que li va atorgar en la investidura la confiança per ser el president del Govern, acaba de sol·licitar formalment, insisteixo, la mateixa Cambra, que dimiteixi com a president del Govern. Som doncs, davant d’una decisió molt seriosa després d’un debat sobre la corrupció que assetja personalment al president, també al seu Govern i al seu partit i ha desembocat en una majoria absoluta demanant la dimissió del president al govern. Qualsevol demòcrata, qualsevol primer ministre europeu ha de seguir el designi i la decisió de la Cambra", va concloure. El líder dels populars va assenyalar a més: "A partir d’ara, Sánchez està actuant contra la majoria absoluta del Congrés".
Feijóo va avisar que es prenia "molt seriosament" la votació, en la qual Vox i els set diputats de Junts van votar en el mateix sentit que els parlamentaris del primer partit de l’oposició. No va dubtar a comentar en to de sorpresa el llarg aplaudiment que li va dedicar a Sánchez el grup socialista, mentre els diputats de la dreta cridaven: "Dimissió". Es va preguntar retòricament "¿què aplaudien?" i va vincular l’actitud dels parlamentaris socialistes amb un greu "nivell de deteriorament de les institucions en les quals s’assenta la democràcia espanyola".Feijóo va avisar que es prenia "molt seriosament" la votació, en la qual Vox i els set diputats de Junts van votar en el mateix sentit que els parlamentaris del primer partit de l’oposició. A més, no va dubtar a comentar en to de sorpresa el llarg aplaudiment dret que li va dedicar a Sánchez el grup socialista, mentre els diputats de la dreta cridaven: "Dimissió". El president del PP es va preguntar retòricament "¿què aplaudien?" i va vincular l’actitud a l’hemicicle dels parlamentaris socialistes amb un al seu judici greu "nivell de deteriorament de les institucions en les quals s’assenta la democràcia espanyola".
Preguntat sobre si la votació, i el fet que Junts s’afegís a aquesta (no així el PNB, que hi va votar en contra), el feia canviar d’opinió sobre una possible moció de censura, va contestar: "Veurem en què es consolida aquesta votació d’ara, és evident que aquesta votació és una votació determinant".Preguntat sobre si la votació, i el fet que Junts s’afegís a la mateixa (no així el PNB, que hi va votar en contra) li feia canviar d’opinió sobre una possible moció de censura, sobre la qual sempre ha sostingut de manera gràfica que no li falten "ganes", sinó "vots", el líder dels populars va contestar: "Veurem en què es consolida aquesta votació d’ara, és evident que aquesta votació és una votació determinant".
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