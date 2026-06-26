El jutge Calama investigarà la filtració de missatges de l’expresident
C. G. / T. C. F.
El jutge de l’Audiència Nacional que investiga José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis Calama, va reaccionar a la publicació dimecres passat als mitjans de comunicació del detall de les converses de l’expresident del Govern amb la seva secretària, Gertrudis Gertru Alcázar. Aquestes converses sustenten l’últim informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF), en el qual s’assenyalen indicis d’un altre presumpte tràfic d’influències en relació amb pagaments d’una empresa peruana a canvi de gestions amb l’anterior Govern bolivià.
Així, el jutge acorda "deduir testimoni dels particulars oportuns per esbrinar les filtracions, l’eventual caràcter delictiu i la identificació de les persones responsables, atesa la gravetat dels fets i el seu potencial encaix en tipus penals de revelació d’actuacions de caràcter reservat i la seva remissió a la Secció d’Instrucció del Tribunal de Instància de Madrid".
El jutge adopta mesures addicionals "de protecció", com la formació d’una peça d’"informació sensible" que s’integrarà per les gravacions de declaracions personals de testimonis i investigats.
Petició de nul·litat
Per la seva banda, la defensa de Rodríguez Zapatero va insistir a mirar d’anul·lar la causa en un nou escrit en el qual aprofundeix en les seves raons. A les ja assenyalades sobre l’origen de les converses telefòniques en les quals se sustenten diversos indicis, afegeix ara la vulneració del dret al jutge predeterminat per la llei. La primera jutge que va investigar aquest assumpte en els jutjats ordinaris va ser Esperanza Collazos, que posteriorment es va inhibir en favor de l’Audiència Nacional.
S’hi va sumar la circumstància que Calama no és el jutge titular del Jutjat Central d’Instrucció número 2 al qual va correspondre aquesta inhibició, ja que substitueix Ismael Moreno, que es va abstenir per una relació amb un dels investigats.
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