Cas Zapatero
El jutge ofereix a Hisenda personar-se contra Zapatero pel possible delicte fiscal i contraban en les joies
La troballa de les peces, taxades en 1,3 milions d’euros, revela un suposat «perjudici patrimonial directament connectat amb ingressos de titularitat estatal»
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Cristina Gallardo
Madrid
El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha ofert a Hisenda que, a través de l’Advocacia General de l’Estat, pugui personar-se contra José Luis Rodríguez Zapatero en la peça separada en la qual s’investiguen presumptes delictes de contraban i contra la Hisenda Pública relacionats amb la troballa de joies d’alta gamma que van ser taxades en 1,3 milions d’euros. Els fets revelen un suposat «perjudici patrimonial directament connectat amb ingressos de titularitat estatal».
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