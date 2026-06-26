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Cas Zapatero

El jutge ofereix a Hisenda personar-se contra Zapatero pel possible delicte fiscal i contraban en les joies

La troballa de les peces, taxades en 1,3 milions d’euros, revela un suposat «perjudici patrimonial directament connectat amb ingressos de titularitat estatal»

Algunes de les joies trobades a la caixa forta de Zapatero.

Algunes de les joies trobades a la caixa forta de Zapatero. / INFORMACIÓN

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Cristina Gallardo

Madrid

El jutge de l’Audiència Nacional José Luis Calama ha ofert a Hisenda que, a través de l’Advocacia General de l’Estat, pugui personar-se contra José Luis Rodríguez Zapatero en la peça separada en la qual s’investiguen presumptes delictes de contraban i contra la Hisenda Pública relacionats amb la troballa de joies d’alta gamma que van ser taxades en 1,3 milions d’euros. Els fets revelen un suposat «perjudici patrimonial directament connectat amb ingressos de titularitat estatal».

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El jutge ofereix a Hisenda personar-se contra Zapatero pel possible delicte fiscal i contraban en les joies

El jutge ofereix a Hisenda personar-se contra Zapatero pel possible delicte fiscal i contraban en les joies

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