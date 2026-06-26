"Necessitem rescatadors"
Deyanira Romero va passar, com tots els afectats, la nit en blanc. La dona lamenta que els efectes del sisme s’afegeixin ara a la greu crisi econòmica.
Ana Cabanillas
Deyanira Romero, una treballadora de la Universi-tat Central de Veneçuela (UCV), va atendre ahir EL PERIÓDICO a dos quarts de cinc del matí, després de passar una nit en blanc. "No hem dormit en tota la nit. La meva zona no està gaire afectada però han de comprovar l’edifici, que ha patit danys. Tinc amics que no van voler entrar a casa i han passat la nit a cel obert", relata. "El temor és que els sismes van ser curts. Entre tots dos no van fer gairebé un minut. Va ser molt breu", afirma. Les rèpliques van continuar durant la matinada.
La Universitat Central de Veneçuela figura entre les infraestructures afectades, per la qual cosa "es van suspendre totes les activitats acadèmiques i administratives" per poder fer una avaluació. El que més preocupació genera és la falta de recursos per poder fer front a la tragèdia. "Aquí ja patíem una crisi econòmica i hospitalària", relata. A la falta de personal se suma ara una situació extrema viscuda, no únicament pel gran nombre d’afectats, sinó pels danys als edificis sanitaris, com l’hospital Dr. Risquet, a Caracas: "L’hospital va ser desallotjat per complet. Es va ensorrar una paret".
Romero assegura que hi ha una necessitat ur-gent de reforçar els equips d’emergència, davant la falta de personal existent. "Han fet una crida al suport perquè necessitem més rescatadors, més equips. Ara, amb aquesta crisi econòmica, no hi ha prou rescatadors per treure la gent", exclama.
Sense notícies
Mentre continuen les tasques de recerca, nombroses famílies intenten localitzar familiars. "A les xarxes hi ha gent preguntant per familiars perquè no en saben res. Tinc amics dels quals no n’he sabut res", explica. El terratrèmol va coincidir a més amb una jornada festiva. "Era el Dia de la Batalla d’Independència i el Dia de Sant Joan. Hi havia molta gent que va anar a celebrar-ho cap a la costa", lamenta Romero.
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