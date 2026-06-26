Tel Aviv i Beirut negocien un pla alternatiu per a la retirada d’Israel
La negativa de Netanyahu a abandonar el sud del Líban es converteix en el gran escull per consolidar l’acord de pau entre l’Iran i els EUA
Andrea López-Tomàs
En la calma cada vegada menys tensa que es respira al Pròxim Orient, un obstacle impedeix consolidar la tranquil·litat. La presència de milers de soldats israelians en territori libanès és el principal escull en les negociacions no només entre Beirut i Tel Aviv, sinó també entre Teheran i Washington. L’equip negociador iranià ha vinculat qualsevol acord al cessament dels combats al Líban i al restabliment de la sobirania territorial del país dels cedres, però, tot i que els atacs han disminuït en els últims dies, la retirada de les tropes israelianes manté la tensió elevada.
Les negociacions a Washington entre el Líban i Israel intenten rebaixar-la. De moment, no està donant els seus fruits, ja que fonts familiaritzades amb el diàleg han declarat a mitjans locals que es tracta de la ronda de converses menys productiva fins ara. Durant les quatre trobades prèvies, va dominar l’entusiasme per tractar-se d’una de les primeres reunions entre els dos països en dècades, ja que els dos estats no tenen relacions diplomàtiques i estan oficialment en guerra des de la creació d’Israel el 1948. Però aquesta vegada les seves delegacions s’han hagut d’enfrontar a temes delicats, com la retirada israeliana del sud del Líban.
Sense cap exigència
A mitjans d’abril, després d’haver acordat un alto el foc, Israel va provocar una onada de preocupació internacional a l’anunciar una "línia groga" al sud del Líban. Aquesta terminologia, utilitzada per a la seva ocupació de Gaza després de la treva, delimita una franja fronterera de 10 quilòmetres de profunditat que inclou 66 llogarrets i on han establert el seu domini els soldats israelians, impedint el retorn de la població local. Malgrat que l’alto el foc amb l’Iran estableix que les tropes s’haurien de retirar, els líders hebreus han defensat la seva voluntat de mantenir l’ocupació al sud del Líban.
"L’Exèrcit israelià està preparat i no ens retirarem", va dir el ministre de Defensa, Israel Katz, dimecres. "Anunciem que, en qualsevol cas, no ens retirarem, i fins aquest moment –i això és un èxit polític– no hi ha cap exigència nord-americana perquè Israel es retiri del Líban", va afegir.
Des dels Estats Units, les paraules van molt mesurades. El secretari d’Estat, Marco Rubio, va parlar dels avenços en les converses des de Kuwait enmig de la seva gira pel Golf i va defensar l’autodenominada zona d’amortiment israelià, afirmant que la raó de la seva existència és que Hezbol·là utilitzava la zona per llançar coets i drons contra Israel. Rubio, no obstant, va destacar l’alternativa perquè les tropes es retirin.
Creació de ‘zones pilot’
"Un dels temes que s’han tractat en aquestes negociacions és la creació de zones pilot: àrees específiques i definides on les Forces Armades Libaneses poden entrar, prendre el control i assegurar aquest territori, per després passar a la següent zona pilot", va dir a la premsa. "Com més gran sigui la superfície de la zona que aconsegueixin controlar les forces armades libaneses, menys serà el control de Hezbol·là i menys la presència d’Israel al Líban; aquest és el procés en què estem treballant amb aquestes converses".
"S’està treballant per establir un alto el foc al sud, al qual seguirà la retirada de les forces israelianes, el desplegament de l’Exèrcit libanès, la tornada dels residents, l’alliberament dels presoners i l’inici del procés de reconstrucció", va afirmar el mateix president libanès, Joseph Aoun, des de Beirut.
Fixar un calendari
Les declaracions d’actors que no participen en el conflicte al Líban, com són el mateix Govern libanès i l’Administració del president nord-americà, Donald Trump, xoquen amb les proclames de les parts implicades. A la negativa d’Israel de retirar-se, s’hi suma l’oposició de Hezbol·là a aquesta mateixa proposta.
El líder de la milícia-partit polític libanès, Naim Qassem, va exigir dimarts passat que s’estableixi un calendari per a la retirada de les tropes israelianes del sud del Líban, assegurant que Israel "no té cap altra opció" que abandonar el territori libanès. Tel Aviv "no pot conservar ni un sol pam de terra sota cap pretext", va assenyalar en un discurs televisat.
"L’agressió va fracassar a obtenir els seus objectius i a imposar el seu projecte. La resistència i el poble libanès van pagar el preu, però van resistir", va afirmar Qassem, que va defensar que Hezbol·là reclama "els seus drets, la seva terra i la seva sobirania", tot i que no estigui participant en les converses que es duen a terme a Washington.
"Per a nosaltres, un alto el foc al Líban és tan important com un alto el foc a l’Iran i, a més, el final de la guerra al Líban és tan important com el final de la guerra a l’Iran", va repetir dimecres el president del Parlament iranià, Mohammad Bagher Ghalibaf.
La firma d’un memoràndum d’entesa entre els Estats Units i l’Iran la setmana passada ha prorrogat un fràgil alto el foc i ha establert les bases per a 60 dies de converses destinades a arribar a una pau permanent. Israel ha mostrat la seva voluntat de fer col·lapsar les negociacions amb els seus continus atacs sobre el Líban. Des de diumenge passat, aquests han disminuït considerablement, però el problema continua ben instal·lat damunt del terreny, amb desenes de milers de reclutes israelians ocupant més del 5% del territori libanès.
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